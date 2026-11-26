アルティウスリンクは11月25日、自治体手続きをDX（デジタルトランスフォーメーション）とBPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）で包括的に支援する新サービス「自治体手続トータルDX」の提供を開始すると発表した。

同サービスは、住民接点からバックオフィスまで自治体手続き全体をワンストップで支援するもの。各自治体の課題に応じてDXとBPOを組み合わせ、住民利便性向上と自治体職員の業務効率化の両立を支援する。

同社が展開する「来庁者リモートサポート」や「年末調整業務AIサポート」に続く、自治体向けデジタル行政BPOサービスの第3弾となる。

窓口からバックオフィスまで行政手続き全体を最適化

自治体では窓口や電話に加え、オンライン申請やリモート相談など、住民との接点が多様化している。その一方で、手続きに必要な情報が分散しているほか、自治体職員は申請受付やデータ入力、内容確認といった定型業務に多くの時間を要している。

同社が今回提供開始する新サービスは、来庁前の相談や問い合わせ対応、窓口での申請受付、その後の事務処理までを一連の業務として捉え、業務プロセスの見直しを支援するというもの。

具体的には、既存業務の可視化や業務フローの再設計により、自治体職員が担う業務、BPOによって外部に委託する業務、デジタル技術を活用する業務の役割分担を整理。自治体ごとの業務要件やセキュリティ基準に応じた設計にも対応するとのことだ。

また、デジタルツールの導入にとどまらず、運用体制の構築や人材育成についても支援。サービスの利用状況や住民、職員の声を踏まえて継続的に業務を改善して、行政サービスの利便性向上と自治体職員の業務効率化を両立する。

2030年度までに30自治体以上へ提供

同社は今後について、支援対象となる行政手続きやBPO業務、組み合わせるDXソリューションを順次拡充する予定だとしている。自治体への導入や運用を通じて得られた知見を業務の標準化や新たな支援メニューの開発に活用し、2030年度までに30自治体以上へのサービス提供を目指す。