マウスコンピューターは11月11日、法人向けパソコンブランド「MousePro」から、12.2型モバイルノートパソコン「MousePro G2」を発売した。約979gの軽量な筐体と天板・底面が200kgfの荷重に耐える堅牢性を両立した製品で、AI処理に対応する「Copilot+ PC」モデルも用意する。

持ち運びやすさと堅牢性を両立した12.2型モデル

MousePro G2は、12.2型のWUXGA（1920×1200ドット）液晶ディスプレイを搭載する法人向けモバイルノートパソコン。本体サイズは277.3×210.5×20.2mm、重量は約979gで、出張や営業活動など、持ち運びの多いビジネスシーンを想定している。

米国国防総省が定めるMIL-STD-810Hに準拠した品質試験を第三者機関で実施したほか、天板と底面は200kgfの荷重に耐える設計を採用。ディスプレイはアスペクト比16:10、sRGB比100％に対応し、180度まで開閉できるヒンジを備える。

Copilot+ PC対応モデルも用意、Wi-Fi 7や有線LANを搭載

CPUは「AMD Ryzen 5 216」「AMD Ryzen AI 5 340」「AMD Ryzen AI 7 350」の3種類から選択可能。Ryzen AI搭載モデルはAI処理専用のNPUを備え、Copilot+ PCに対応する。

インタフェースはUSB4対応Type-C端子を2基、USB Type-A端子を2基搭載するほか、HDMI、有線LAN、microSDカードリーダーを備える。無線通信はWi-Fi 7に対応し、eSIMとnanoSIMに対応するLTEモジュールも後日、BTOオプションとして追加する予定だ。

MousePro G2のインタフェース

セキュリティ向けの機能としては、Microsoft Plutonセキュリティプロセッサを搭載し、Secured-core PCに対応。Windows Helloの顔認証に対応するWebカメラにはプライバシーシャッターを備える。

バッテリー容量は60Whで、Ryzen AI 7 350搭載モデルでは動画再生時約12.5時間、アイドル時約25時間の駆動が可能。65W USB PD充電器が標準で付属する。

価格は、Ryzen 5 216搭載モデルが20万8,780円、Ryzen AI 5 340搭載モデルが25万2,780円、Ryzen AI 7 350搭載モデルが27万4,780円（いずれも税込）。