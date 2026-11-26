多要素認証とは、知識・所持・生体情報という異なる種類の認証要素を2つ以上組み合わせて、本人確認を行う仕組みです。英語では「Multi-Factor Authentication（マルチファクター・オーセンティケーション）」といい、略して「MFA（エムエフエー）」と呼びます。

パスワードだけに依存しないため、パスワードが漏えいした場合の不正ログイン対策になります。ただし、認証を2回行えば必ず多要素認証になるわけではありません。「二段階認証」との違いは、回数ではなく、使う認証要素の種類にあります。

多要素認証（MFA）の仕組みと3つの認証要素

多要素認証で使う認証要素は、次の3種類です。

認証要素 本人であることを確かめる根拠 代表例 知識情報 本人が知っていること パスワード、暗証番号（PIN） 所持情報 本人が持っているもの 登録したスマートフォン、セキュリティキー、認証アプリを設定した端末 生体情報 本人の身体的な特徴 指紋、顔

たとえば、パスワードの入力後に、登録済みのスマートフォンにある認証アプリで確認コードを取得する方法は、「知識情報」と「所持情報」を組み合わせています。

パスワードと認証アプリを使う多要素認証の例

なお、組み合わせる認証要素によってセキュリティの強さが変わってきます。利用できるなら、フィッシング耐性のあるパスキーやFIDO2セキュリティキーを使うと安全性が高まります。

Mac・iPhone・iPadでは多要素認証をどう使う？

Apple製品では、Apple Accountを保護する認証、業務サービスへの認証、端末自体のロック解除を分けて考えることが大切です。

Apple Accountの「2ファクタ認証」は多要素認証の一例

Apple Accountの「2ファクタ認証」では、新しいデバイスやブラウザではじめてサインインするときなどに、パスワードに加えて、信頼できるデバイスや電話番号を使った確認が求められます。

設定を確認する場所は、次のとおりです。

デバイス 対象OSの目安 設定場所 Mac macOS Ventura 13以降 Appleメニュー →「システム設定」→ ［自分の名前］ →［サインインとセキュリティ］→［2ファクタ認証］ iPhone iOS 18以降 「設定」→ ［自分の名前］ →［サインインとセキュリティ］→［2ファクタ認証］ iPad iPadOS 18以降 「設定」→ ［自分の名前］ →［サインインとセキュリティ］→［2ファクタ認証］

※OSのバージョンによっては、［Apple Account］が［Apple ID］、［サインインとセキュリティ］が［パスワードとセキュリティ］と表示されます。

Apple Accountの2ファクタ認証を有効にしても、会社で利用するすべてのサービスにMFAが設定されるわけではありません。業務サービス側のアカウントや、認証を管理するIdPで別途設定する必要があります。

「パスワード」アプリで業務サービスの確認コードを管理できる

iOS 18・iPadOS 18・macOS Sequoia 15以降では、Appleの「パスワード」アプリで、対応するWebサイトやアプリの確認コードを管理できます。

サービス側で認証アプリを使う設定を選び、表示された設定用キーなどを「パスワード」アプリに登録すると、一定時間ごとに更新される確認コードを利用できます。これより前の一部のOSでは、同様の機能が「設定」や「システム設定」の「パスワード」にあります。

ただし、会社が認証アプリを指定している場合は、その方針に従ってください。また、パスワードと確認コードを同じ端末で管理する場合は、端末のロックやApple Accountの保護も重要です。

Face ID・Touch IDで解除できれば、業務サービスも多要素認証（MFA）になる？

Face IDやTouch IDで端末のロックを解除しただけでは、業務サービスへのログインが自動的に多要素認証（MFA）になるわけではありません。

MacのTouch IDや、iPhone・iPadのFace ID／Touch IDは、端末のロック解除や、保存した認証情報の利用許可などに使われます。業務サービス側が何を使って本人確認しているかは、別に確認する必要があります。

一方パスキーでは、端末などに保存された暗号鍵と、Face ID・Touch ID・端末のパスコードなどによる本人確認を組み合わせます。サービス側の対応や設定によって、パスワードと確認コードを別々に入力する方式とは異なる操作で認証できます。

多要素認証（MFA）と二段階認証（2SV）の違い・設定の確認方法

多要素認証・二段階認証・二要素認証の違い

「多要素認証（MFA）」は要素の種類、「二段階認証（2SV）」は認証の段階数に注目した言葉です。

用語 意味 例・注意点 多要素認証（MFA） 異なる種類の認証要素を2つ以上使うこと パスワード＋認証アプリの確認コード 二要素認証（2FA） 異なる種類の認証要素を2つ使うこと 多要素認証の一つ 二段階認証（2SV） 本人確認を2つの段階で行うこと 異なる種類の要素を使うかどうかは、方式による

たとえば、「パスワード→秘密の質問」の順に認証しても、どちらも本人が知っている「知識情報」です。二段階ではありますが、多要素認証（MFA）には該当しません。

一方、「パスワード→登録済みスマートフォンの認証アプリで取得したコード」なら、知識情報と所持情報を使うため、多要素認証（MFA）であり、二段階認証（2SV）でもあります。

サービス上の名称だけで判断せず、何を組み合わせて認証しているかを確認しましょう。

多要素認証についてよくある質問

Q. 多要素認証を設定すれば、不正ログインを完全に防げますか？

完全には防げません。確認コードを盗むフィッシングや、ログイン済みのセッションを悪用する攻撃などがあるため、OSの更新や不審な認証要求を承認しない運用も必要です。

Q. 多要素認証には、必ずスマートフォンが必要ですか？

必須ではありません。サービスが対応していれば、物理的なセキュリティキーやハードウェアトークンなども利用できます。

Q. 認証に使うiPhoneを紛失したら、ログインできなくなりますか？

別の認証手段や復旧方法を事前に登録していれば、復旧できる場合があります。業務アカウントでは会社の手順に従い、予備の認証手段や回復コードの有無を紛失前に確認しておきましょう。