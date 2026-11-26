ベルシステム24は11月25日、これまで有人で対応してきた電話代行サービス「e秘書」において、新たにAI受付エージェントを活用した「AI秘書コース」を提供開始することを発表した。

AI秘書コースは夜間や土日祝を含む24時間365日の電話受付に対応し、月額9000円（税別）から利用可能。申し込み後は受付業務の設計・設定、テスト、運用開始後の調整まで同社の専門担当者が対応するとのことだ。

同サービスの提供開始に伴い、従来の有人対応で一次受付を行うスタンダードコース、有人によるFAQ対応まで提供するメッセージコースを含めた計3コースの中から、受付内容や運用体制に適したコースを選べるようになる。

e秘書の3コース

24時間365日の電話受付に対応、月額9000円（税別）から

AI秘書コースは月額9000円から利用でき、初期費用は別途1万8000円（いずれも税別）。夜間や土日祝を含む24時間365日の電話受付に対応する。

人員を増やすことなく営業時間外や繁忙時の電話を受けられるようになるため、問い合わせや商談の機会の取りこぼしを防ぎながら、電話応対にかかる業務の負荷軽減が期待できる。

飲食店や美容院、ネイルサロン、士業の事務所など業務中の電話応対が難しい業種に加え、大企業の支店・部署や販売店の電話受付、営業などの専門部署への取次ぎを行う総合受付などでの活用が見込めるという。

IT専門人材がなくても最短4営業日で導入可能

AI秘書コースでは、確認事項、案内内容、対応フローを整理し、企業ごとの受付業務を設計した上でAIを設定する。申し込みから設定、テスト、運用開始後の調整までベルシステム24の専門担当者が対応し、最短4営業日で利用を開始できる。

ベルシステム24の電話代行ノウハウをAIに反映

今回提供するAIには、同社が40年以上の電話代行で培ったノウハウを生かした会話の進め方や、必要な情報を漏れなく利用者から確認する応対ルールを反映しているという。

あらかじめ設定した確認事項に沿って必要事項を確認し、会話が本題から逸れた場合は必要な確認事項へ戻るなど、漏れなく情報を確認できるようAIが自然な対話で促す。

利用者や受付内容に応じてゆっくり丁寧に話す、簡潔でスムーズに案内するなど、応対トーンの個別調整にも対応するとのことだ。