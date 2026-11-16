Neowinが「Microsoft confirms Windows 11's new app speed boost feature is not available to everyone - Neowin」において、Windows 11に導入された新機能「Accelerated App Launch(高速アプリ起動)」を利用するにはWindows 11バージョン25H2以降が必要になると報じた。

この機能はWindowsがバックグラウンドアプリに直接通知を送ることで、新しいプロセスの起動を省略して応答性を改善するものだ。古いPCほど改善効果は大きいと評価されているが、利用には比較的新しい環境が必要なことを確認したという。

Microsoft Edgeの起動を高速化する新機能「Accelerated App Launch」の利用条件がわかった（出典：Microsoft）

Edgeの起動高速化、Windows 11 24H2以前は対象外

Neowinは同機能の利用にWindows 11バージョン26H2、26H1、25H2のいずれかが必要で、24H2以前の環境では使用できないことを確認したと報じた。続けて低スペックPC向けの機能が23H2や24H2で使用できないのは皮肉な話と述べた。ただし、この表現は誤解を招く可能性がある。

Windows 11 24H2のHomeおよびProエディションは、2026年10月13日にサポートを終了した。一方、EnterpriseおよびEducationエディションは2027年10月12日までサポートされる。そのため、サポート期間内であっても同機能を利用できない環境が存在する。

MicrosoftはWindows 11 24H2のHomeおよびProユーザーに対し、新しいバージョンへのアップグレードを推奨している。

一方、古いCPUを搭載したPCでは、Windows 11の新しいバージョンへのアップグレードが難しい場合がある。この変更によってアップグレードできなくなったPCについては救済措置の提供が望まれる。MicrosoftはPCの買い替えを求めており取り付く島もないが、Neowinによるとサードパーティーツールでアップグレードできる可能性があるという。

古いCPUでもWindows 11を起動できる？ 非公式ツール「WinPOPBit」

Neowinが紹介したツールは「WinPOPBit(旧称: POP4.2)」だ。非公式ツールであり正常動作は保証されていないが、古いCPUでもWindows 11 24H2以降の起動が可能になると説明されている。

対象CPUにはPopCnt命令をサポートし、SSE4.2をサポートしないCPUなどが含まれる。開発者のGitHubリポジトリー「GitHub - Smu1zel/WinPOPBit: "Popping" the SSE4.2 requirement in Windows 11, and X'ing out the NX bit requirement in Windows 10. · GitHub」では、具体的なセットアップイメージの構築手順や仕組みなどが説明されている。

同ツールは自己責任で使用する必要がある。アップグレードに成功しても、将来の更新プログラムで起動しなくなる可能性などが懸念される。そのため、ツールの利用前にフルバックアップを取り、その後も定期的なバックアップを作成することが望まれる。

Edge 157のその他の変更点、XSLT非推奨や認証方式の変更

Microsoft Edge 157では、「Accelerated App Launch」のほかにも、セキュリティや認証、ユーザーインタフェースに関する変更が加えられた。

企業のIT管理者に関係する変更として、ブラウザー内蔵のXSLT機能が非推奨となった。プレビュー版ではEdge 157から、正式版ではEdge 159から標準で無効化される予定だ。例外的に利用を継続するためのポリシー設定とオリジントライアルも、Edge 176で終了する予定となっている。

認証機能では、従来のダイレクトWAM(Web Account Manager)方式によるサインイン実装からOneAuthへの移行が進められ、Edge 157で移行が完了した。一部のユーザーは再ログインが必要になる可能性がある。

このほか、AppleアカウントによるEdgeへのサインインに対応したほか、Copilot関連では新しいタブページの検索・チャット入力欄の統合や、サイドパネルのデザイン刷新、Copilot VoiceとVisionの機能追加などが行われた。

また、非アクティブなタブのメモリー使用量や節約量を確認できるタブホバーカードの情報表示が改善された。管理対象デバイスでは、Windows起動時にEdgeを自動起動するかどうかを選択できるオプトイン機能も追加された。

Edgeは公式ダウンロードサイトから入手できるほか、画面右上の三点リーダーから「ヘルプとフィードバック」→「Microsoft Edgeについて」を選択することで更新できる。