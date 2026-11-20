SOKKINは11月20日、マーケティング人材の採用・確保に関する調査結果を発表した。調査は11月6日、全国の22～69歳の会社員、経営者、役員を対象にインターネットで実施した。有効回答数は1904人である。

回答者のうち、勤務先でマーケティング人材の採用・確保に関わった885人を見ると、85.6％に当たる758人が新卒または中途の正社員採用に取り組んだ経験を持っていた。確保方法が正社員採用だけだった人も67.0％に上った。

一方、正社員採用に取り組んだ758人のうち、採用活動で何らかの困りごとを経験した人は58.4％だった。課題別では「応募が集まらない」が21.9％で最も多い。「専門性の見極めが難しい」が21.0％、「採用コストが高い」が19.4％で続いた。

33.2％が確保に3カ月以上、または未確保

直近に確保したマーケティング人材について、募集や依頼の開始から確保までに「3カ月以上6カ月未満」かかったとの回答は13.9％だった。「6カ月以上」は5.9％、「まだ確保できていない」は13.4％で、合計すると33.2％となる。

正社員マーケター1人当たりの採用費用については、100万円以上かかったとの回答が13.7％だった。ただし、費用を「分からない」とした回答が52.1％に上るため、同社は参考値として示している。

採用に苦戦した人の82.2％が人材不足も実感

正社員採用に取り組み、採用活動で困った経験がある443人のうち、マーケティング人材の不足を感じる場面があると答えた人は82.2％だった。正社員採用に取り組んだ758人全体では50.7％である。

採用・確保に関わった885人全体では、50.6％が何らかの場面で人材不足を感じていた。具体的な場面は「採用・育成に手が回らない」が22.4％で最も多く、「分析・レポートが追いつかない」が18.3％、「施策の実行速度が遅い」が15.9％、「新施策を試せない」が15.3％となった。

社内にマーケティング専任担当者がいない、または別業務と兼務しているとの回答は52.2％だった。一方、専任担当者が1人以上いる423人に限っても、67.4％が人材不足を感じる場面があると回答した。