アドビとGoogleは11月11日、クリエイティビティカンファレンス「Adobe MAX」において、両社の戦略的パートナーシップを拡大すると発表した。

今回の提携拡大では、アドビのクリエイティブ・生産性向上ツールをGoogleの各種サービスに組み込むとともに、Googleの最新AIモデルをアドビ製品に導入する。これにより、複数のアプリケーションを行き来することなく、文書の編集や画像制作などを行える環境の構築を目指す。

アドビ×Google ロゴ

Google WorkspaceにAdobe Acrobatを統合

今回の提携により、PDF編集ツール「Adobe Acrobat」がGoogle Workspaceで利用できるようになる。

具体的には、Google DriveやGmailからAdobe Acrobatに直接アクセスできるようになり、Googleのファイルプレビュー画面にある「アプリで開く」などの項目からAcrobatを起動できるようになる。

また、Adobe AcrobatはGoogleの各種サービスにおいて推奨アプリとして表示される予定だ。

アドビによると、Adobe Acrobatでは年間4000億件以上のPDFが開かれているという。今回の連携によって、Google Workspaceを利用するユーザーがPDFの閲覧・編集を行う際の利便性向上を図る。

さらに、Adobe AcrobatのAI機能を支えるモデル群にGoogleのGeminiを追加する。

これにより、ユーザーはAIとの対話を通じてPDFを編集したり、文書内の情報を理解・分析したりできるほか、プレゼンテーションや履歴書、レポートなどの資料作成も効率化できるとしている。

Geminiから画像編集やPDF操作が可能に

両社は、Geminiや企業向けの「Gemini Enterprise」と、アドビのクリエイティブツールとの連携も拡大する。

具体的には、Gemini向けコネクタを活用することで、ユーザーはGeminiとの対話画面から直接、画像の補正やデザインのカスタマイズ、PDFの編集などを行えるようになる。

また、アドビはGoogle検索の「AIモード」にもクリエイティブツールを導入する。

これにより、ユーザーはGoogle検索でアイデアや情報を探すだけでなく、そのままデザインやコンテンツの制作へと移行できるようになるという。

Googleの生成AIをアドビ製品に導入、Photoshopの新機能も開発へ

アドビは、Googleの最新AIモデルを自社のクリエイティブツールに導入する取り組みも進める。

対象となるのは、生成AI「Adobe Firefly」、画像編集ツール「Adobe Photoshop」、デザインツール「Adobe Express」、動画編集ツール「Adobe Premiere」など。これらの製品では、すでに「Gemini Omni」「Veo」「Nano Banana」などのGoogleのAIモデルを利用できるという。

複数の企業が提供するAIモデルを自社製品に組み込む「パートナーモデル戦略」を推進しており、今回の提携もその一環となる。

さらに、Google DeepMindとの間で、AIを活用した新たな画像編集機能の共同開発に向けた検討も進める。

まずはAdobe Photoshop向けの機能を検討し、Googleの画像AIモデルをカスタマイズすることで、ほぼリアルタイムでの画像編集を可能にすることを目指す。

例えば、クリエイターが自然言語による指示を入力すると、AIが画像を調整し、複数のバリエーションを生成する。ユーザーは生成された候補から、自身の意図に合ったものを選択できるようになるという。