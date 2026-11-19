ファミリーマートは11月19日、店舗従業員の業務負荷軽減と店舗運営の効率化に向け、飲料補充ロボット「TX GHOST」とデジタル在庫棚「スマートシェルフ」の本格導入を2027年1月から順次開始すると発表した。

同社は2020年からTelexistence（TX）と共同で、飲料補充ロボットの研究・改良を進めてきた。先行店舗での実証では、飲料の在庫管理・補充業務について、1日あたり約7割の削減効果が確認されたという。

AIが売れ筋商品を判断、1日最大約1800本を自動陳列

ファミリーマートが今回導入するシステムは、飲料補充ロボット「TX GHOST」とデジタル在庫棚「スマートシェルフ」で構成される。

TX GHOSTは、飲料冷蔵庫内から売場の商品棚への陳列を24時間自動で行うロボット。1日当たり最大約1800本の飲料を陳列できるほか、独自のAIシステムが店舗の販売実績を分析し、売れ筋商品を優先的に補充可能だという。これにより、商品の品切れによる機会損失が期待できる。

一方のスマートシェルフは、商品を最初に1本スキャンして棚に並べるだけで、商品の種類や数量、保管場所を管理できるデジタル在庫棚。AIが商品ごとに必要な数量を算出し提案する機能も備える。

また、異なる種類の商品を同じ棚に保管できるため、従来必要だった在庫整理の作業も不要になるとのことだ。

先行店舗で飲料補充業務を約7割削減

従来は、店舗従業員は納品された飲料を冷蔵庫内の在庫棚に整理した上で、売場側の商品棚の状況を確認しながら補充する必要があった。

大して今回のシステムでは、店舗従業員がスマートシェルフに商品を補充すれば、その後の売場への陳列はTX GHOSTが自動で行う。

ファミリーマートによると、先行店舗での実証実験と改良を通じて、在庫管理および補充業務を1日当たり約7割削減できることを確認したという。同社は今後、全国の加盟店への展開を進め、店舗従業員の業務負荷軽減やシフトの最適化につなげる。