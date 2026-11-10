UUUMとUUUMマーケティングは、Googleが提供する「YouTube Creator Partnerships API」の連携パートナーとしてアクセス権を取得し、UUUMグループのインフルエンサーマーケティング基盤との連携を開始すると発表した。

今回の連携により、YouTubeが保有する公式データを活用し、企業のYouTubeタイアップ施策におけるクリエイターの選定から、案件動画の効果測定、YouTubeショートからの送客までを支援する。

UUUMとUUUMマーケティング ロゴ

YouTubeの公式データを活用し、クリエイター選定を最適化

今回のAPI連携により、UUUMとUUUMマーケティングは、YouTubeが保有するファーストパーティデータに直接アクセスできるようになる。

これにより、エンゲージメントやコンテンツ形式、視聴者の年齢・性別・地域、購買意向など、YouTubeの検証済み公式データを基に、タイアップ施策に適したクリエイター候補を絞り込むことが可能になるという。

また、広告が何人に届いたかを示す「ユニークリーチ」も把握できるため、テレビCMなど他の広告施策との効果比較もしやすくなるという。

案件動画の効果測定を高度化、視聴者の属性や興味関心も分析

さらに同連携では、企業が実施したタイアップ動画の効果測定にも対応する。

具体的には、動画の総再生時間や視聴維持率、視聴者の属性、興味関心など、一般公開されている情報だけでは把握できない公式データを活用し、施策の成果を検証できる。

さらに、有料配信とオーガニックによる再生の内訳も区別できるため、広告費を投じた配信による効果と、検索やおすすめ機能などを通じた自然流入による効果を分けて分析することが可能になる。

これにより、企業はタイアップ施策の成果をより詳細に把握し、次回以降の予算配分や施策の改善につなげられるとしている。

YouTubeショートからの商品購入・申し込みへの送客も支援

また、YouTubeショートを活用したマーケティング施策では、動画上にブランドサイトへ直接遷移できるリンク付きのブランド表示を設定できるようになる。

動画からブランドサイトへ直接誘導することで、視聴者が商品購入やサービスの申し込みに進むまでの導線を短縮できるという。

さらに、リンク先URLへの流入を計測することで、YouTubeショートのプロモーションについて、動画の認知拡大だけでなく、実際の売り上げや申し込みにつながる成果も評価できるようになる。