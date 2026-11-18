小説を読みながら、登場人物に直接質問できたらどうなるだろう。

電通のクリエイティブR&Dチーム「Dentsu Lab Tokyo」は、11月18日に電通ホールで開催した「Dentsu Lab Tokyo OPEN LAB 2026」において、AIを活用して小説の登場人物とチャットできる読書リーダー「Chavel(チャベル)」を展示した。

Chavelは、読者が読み進めた位置に応じて登場人物の返答が変化する仕組みを備えており、従来の電子書籍とは異なる読書体験を提案している。

「Dentsu Lab Tokyo OPEN LAB 2026」の会場

小説の登場人物とAIでチャット、Chavelの仕組み

「Chavel」は、電子書籍のように小説を読み進めながら、作品に登場する人物とチャット形式で会話できる読書リーダーだ。

従来の読書では、読者は作者が描いた物語を順番に読み進め、登場人物の心情や行動の理由、作中で描かれていない出来事などを想像する必要があった。

一方、Chavelでは、AIを活用してこうした「行間のドラマ」を補完する。本文を読み進めながら登場人物に質問することで、作品中では明示されていない心情や、ほかの登場人物に対する考えなどを会話形式で知ることができる。

操作方法は、一般的な電子書籍にチャット機能を組み合わせたもので、読書中にチャット画面を開くと、その時点で会話できる登場人物が表示される。読者は話しかけたい人物を選び、自由にメッセージを送信できる。

質問に対する返答は、AIが登場人物の設定や物語の内容を踏まえて生成。作品の内容に関する質問だけでなく、物語と直接関係のない話題を投げかけることも可能だ。

電子書籍にチャット機能が組み合わせられている

物語の進行でAIの返答が変化、『クリスマス・キャロル』で実演

会場では、チャールズ・ディケンズの小説『クリスマス・キャロル』を使ったデモンストレーションが行われた。

同作は、金銭に執着する主人公スクルージが、クリスマスの夜に不思議な体験をすることで、自身の生き方を見つめ直し、改心していく物語だ。

デモンストレーションでは、作品の冒頭部分を表示し、チャット画面からスクルージに「(あなたは)犬派？猫派？」と質問する様子を紹介した。

このとき、AIは物語の序盤におけるスクルージの人物像を踏まえ、気難しく、そっけない返答を生成する。

登場人物にチャットから質問できる

一方、同じ作品の終盤まで読み進めた状態で、再びスクルージに同じ質問をすると、序盤とは異なり、改心した後のスクルージが回答している内容の返答が表示された。

Chavelでは、AIが読者の現在の読書位置を踏まえて応答を生成する。AIは物語の結末を知っているものの、後半の展開を前提とした返答をするのではなく、その時点の人物像に沿った会話を行う仕組みとなっている。

この機能によって、読者は物語の進行に合わせた登場人物の心情や考え方の変化を、チャットを通じて確認できるのだ。

AIが小説の「行間」を補完、登場人物の心情も質問できる

Chavelが目指すのは、本文を読むだけでは分からない登場人物の思惑や、作中で描かれなかった会話を、AIとの対話によって補完することだ。

例えば、ある登場人物が別の人物をどのように思っているのか、特定の場面で何を考えていたのかといった疑問を、その人物に直接尋ねることができる。

従来は読者の想像に委ねられていた部分について、AIが作品の設定や文脈に沿った応答を生成することで、物語を異なる視点から捉える機会を提供する。

開発チームは、この仕組みを、作品に「副音声」が加わるような読書体験と位置付けている。

ただし、AIによって生成される会話は、原作者が実際に執筆した文章ではない。本文に描かれていない部分をAIが補完することで、原作とは別の対話体験を生み出す仕掛けだ。

読者が自由に質問できることから、あらかじめ用意された選択肢を選ぶ形式とは異なり、質問内容によってさまざまな会話が生まれる点も特徴となっている。

AIとの会話で物語が分岐？ 映画やドラマへの展開も視野に

現在のChavelは、既存の小説のうち、著作権の保護期間が満了した作品を対象として構築されている。一方で、開発チームの担当者は、今後の展開として、Chavelの仕組みを前提に新しい小説を制作する可能性にも言及した。

例えば、読者が登場人物にどのような質問をしたかによって、その後の物語が分岐することなどが想定されているそうで、読者と登場人物のやり取りそのものを物語の構成に取り入れることも今後の展開の形として開発を進めていきたいという。

さらに出版や小説にとどまらず、映画、ドラマ、演劇などの物語を持つコンテンツへの展開も視野に入れているそうだ。

新たな小説体験の進歩から目が離せない。