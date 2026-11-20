ネオジャパンは11月20日、AIエージェント「LiveX AI」を活用した問い合わせ専用チャットボットを、横浜F・マリノスの公式サイトに導入したと発表した。同日から提供を開始している。

公式サイトの利用者がテキスト形式で質問すると、AIが質問内容を解析して回答する。対象となるのは、横浜F・マリノスのホームゲーム、チケット、ファンクラブに関する問い合わせである。

横浜F・マリノスは、AIを活用した顧客対応の高度化を目的として導入した。利用者による情報へのアクセスと、問い合わせ対応の利便性を高める狙いがあるという。

ユーザーの意図や文脈を踏まえて回答

「LiveX AI」は、米LIVEX AIが開発した企業向けAIエージェントだ。定型的な質問と回答を繰り返す従来型のチャットボットとは異なり、自然な対話を通じて利用者の意図や文脈を理解する。

問い合わせ対応や顧客サポートに加え、顧客のニーズに応じた商品・サービスの提案、見込み顧客の獲得、商談機会の創出などを支援する機能を備える。

ネオジャパンは2025年10月、米LIVEX AIとの再販パートナー契約に基づき、「LiveX AI」の国内提供を開始している。