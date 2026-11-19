日立ソリューションズ・テクノロジーは、設計書や手順書、障害対応記録などの技術文書を、図表や文脈を保ったまま生成AI向けの知識データに変換する「RAG管理ソフトウェア(Hyper RAG 匠)」をこのほど発売した。オンプレミス環境での構築にも対応する。

文書を機械的に分割する従来のRAGの課題に対応

RAG(検索拡張生成)は、社内文書などを検索して生成AIの回答に使う仕組み。同社によると、一般的なRAGは文書を機械的に分割して読み込むため、章や節の文脈が途切れたり、図や複雑な表のデータ構造が崩れたりして、LLM(大規模言語モデル)が誤った回答(ハルシネーション)を生成する原因になっていたという。

同製品は、資料内の章・節・図・表のつながりを保ったまま整理するドキュメント構造化エンジン。図の内容をAIが理解できる言葉で要約する機能や、表の階層関係・単位・項目の意味を崩さずにデータ化する技術を持つ。開発では日立システムズと共同でRAGの精度向上に取り組み、複雑なデータや図表の取り込み精度を高めた。

熟練者のナレッジ継承と機密情報の保護

製造業や社会インフラの現場では、古い設計書が読み解けない、トラブル対応が熟練者に依存しているといったナレッジ継承の課題がある。同製品は、過去の提案書や設計書などの整理されていない資料を特別な加工なしで取り込み、知識データとして一元管理する。

検索は、言葉のニュアンスを捉える検索と従来のキーワード検索を組み合わせ、見つけた資料が正しいかをAIが再確認する仕組みを組み込んだ。既存のチャットボットや社内システムと連携し、回答の根拠や参照した表データを確認できる環境を構築できる。完全にクローズドなオンプレミス環境でも構築できる。

価格は初期費用、ライセンス料ともに個別見積もり。日立システムズが販売・導入を支援する。

今後はAgentic RAGやGraph RAGに対応へ

今後は、図の中の文字情報を前後の文脈や配置を考慮してデータ化する機能や、生成AIと自律的にやり取りしながら回答データを取得する「Agentic RAG」、文書間の関係をグラフ構造で管理する「Graph RAG」への拡張を進める計画。