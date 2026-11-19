freeeは11月19日、三井住友カードが同日から提供する新法人カード「三井住友カード Trunkビジネス」と「freee会計」のAPI連携を開始したと発表した。

三井住友カード Trunkビジネスは、三井住友銀行と三井住友カードが展開する法人向けデジタル総合金融サービス「Trunk」の新しい法人カードである。今回、同カードの提供開始に合わせてfreee会計とのAPI連携に対応した。

連携により、カード発行後から利用明細をfreee会計へ自動取得できる。新設法人やスタートアップ、中小企業などにおける明細確認や記帳作業の負担軽減を狙う。

freeeは背景として、スモールビジネスでは経営者や少人数の担当者が経理を兼務するケースが多いと説明している。また、公私の支払いを分けたり、従業員や用途ごとに複数のカードを発行したりする機会が増えることで、明細確認や記帳の作業負担が生じているとしている。

TrunkオーナーズもAPI連携に移行

今回の取り組みに合わせ、既存の「三井住友カード Trunkオーナーズ」もAPI連携に対応する。同カードは旧「三井住友カード ビジネスオーナーズ」で、freeeはこれまでも連携機能を提供していた。

今回、データ取得方式をAPI連携へ移行することで、安全性と安定性の向上を図る。freeeは、利用明細の取得遅延やエラーのリスクを低減し、最新かつ正確な会計データを管理できるとしている。

freeeと三井住友カードはこれまでも、「Trunk」と「freee入出金管理」の連携などを進めてきた。freeeは今回の公式API連携をモデルケースとして、他のビジネスカードとの新規連携も迅速に提供していく方針だ。