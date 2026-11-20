日立製作所（以下、日立）は11月20日、OpenAIが推進するサイバー防御パートナープログラム「Daybreak Defense Network」に参画すると発表した。脆弱性の発見から検証、修復、修復結果の確認までをつなぐサイバー防御ワークフローの構築を目指す。

Daybreak Defense Networkは、パートナー企業の専門知識とOpenAIのフロンティアAIモデルを組み合わせるためのプログラムである。セキュリティ担当者が日常的に利用している製品やサービスへのサイバー防御機能の組み込みを支援する。

日立はOpenAIの技術チームと連携。適切な安全対策と人による監督を前提として、脆弱性の発見やリスクの優先順位付け、修復などを支援する防御ワークフローの開発・検証を進める。

脆弱性の発見から修復確認まで一連のプロセスに

日立は2026年6月にOpenAIとの連携を本格化し、「OpenAI Daybreak」の枠組みでサイバーセキュリティ向けAIモデルの活用を進めてきた。

同社はCyber CoEを中核に、自社を「カスタマーゼロ」と位置付けて検証を実施している。公共・金融分野のアプリケーションや社内システムなどを対象に、ソースコードセキュリティ診断やペネトレーションテストを先行的に行った。脆弱性やセキュリティリスクの検出、対策立案などにおける有効性を検証してきたという。

11月12日には、こうした取り組みを生かした「ソースコードセキュリティ診断」と「ペネトレーションテスト」の提供を開始した。AI時代の事業継続を支援するオペレーショナルレジリエンスサービス「HMAX Cyber」のラインアップとして展開している。

今回のDaybreak Defense Networkへの参画では、日立がミッションクリティカルシステムの防御・運用で蓄積した知見と、Daybreakを通じて利用できるOpenAIのサイバー防御技術を組み合わせる方法を検討する。

具体的には、脆弱性を発見するだけでなく、その検証から修復、修復結果の確認までを一連のプロセスとしてつなぐ。これにより、脆弱性やセキュリティリスクへの迅速かつ継続的な対応を支援するとしている。

検証で得た知見を「HMAX Cyber」などに活用

日立は、Daybreak Defense Networkで得た知見を「HMAX Cyber」をはじめとする顧客向けサービスに活用する考えだ。

また、同社のFDE（Forward Deployed Engineer）Teamでは、サイバーセキュリティの専門家が顧客の課題を把握し、AI技術の適用を進めるとしている。

OpenAI側は今回の参画について、これまで高度なAIをサイバー防御へ活用する機会が限られていた企業にもフロンティアAIを届け、日本企業による脆弱性の把握や対処へのAI活用を支援する考えを示している。