坂出市、琴参バス、坂出自動車学校、KDDIスマートモビリティは11月20日、香川県坂出市で自動運転バスの実証運行を実施すると発表した。期間は11月28日から12月27日までの30日間で、自動運転レベル2で運行する。

実証では、AIによる状況判断と、あらかじめ定めたルールに基づく制御を組み合わせた「ハイブリッド方式」を採用。AIの状況判断力とルールベースの制御を組み合わせ、複雑な交通環境への適応と安全性の両立を検証する。

4者は今回の実証を通じ、走行技術だけでなく、地域事業者が主体となった運行・遠隔監視体制や事業モデルについても検討する。2028年の自動運転レベル4の社会実装を目標としている。

AIとルールベースを組み合わせた方式を採用

走行ルートは坂出駅を起終点とする循環ルートである。市役所や病院、図書館・美術館などを経由し、11カ所に停留所を設置する。

運行には乗車定員13人の「minibus2.0」を使用。自動運転時の最高速度は40km/hで、平日は1日7便、土日祝日は1日8便を運行する。乗車は無料で予約も必要ない。

実証では、一般利用者による試乗を通じて安全性と快適性の両立を検証する。乗車アンケートなどから、自動運転に対する利用者の評価や日常的な移動手段としてのニーズも調べる。

2028年のレベル4社会実装を目指す

実証は、地域公共交通の維持も目的としている。人口減少や少子高齢化に加え、バス業界では運転士不足などを背景に、路線の維持が課題になっている。4者は国土交通省の「地域公共交通確保維持改善事業費補助金」を活用して実証を行う。

推進体制としては、坂出市、琴参バス、坂出自動車学校がコンソーシアムを構成する。坂出市が社会実装に向けた全体統括、琴参バスがバスの運行、坂出自動車学校が遠隔監視・管理を担う。KDDIスマートモビリティは実証運行と社会実装に向けた企画・運営を担当する。

4者は今後、運行コストや遠隔監視の効率化を検証し、有償運行への移行を見据えた事業モデルの構築を目指す。実証で得た走行データや運行ノウハウを基に、複数台での運行や他路線への展開に向けた課題も整理する方針だ。