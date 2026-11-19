日本スポーツ振興センター（JSC）と富士通は11月18日、日本の体操選手の国際競技力向上に向け、骨格認識AIを選手強化に活用する共同研究を開始したと発表した。体操日本代表選手の動きを3次元データとして可視化し、審判の判定基準と照合して分析するという。研究期間は2029年3月31日まで。

選手の動きを3次元データ化し、判定基準と照合

共同研究では、日本体操協会による体操日本代表選手の練習に骨格認識AIを導入する。選手の高速で複雑な動きをデータとして可視化し、審判の判定基準と照合して分析するとしている。

今回利用する骨格認識AIは、人の動きを高精度かつ即時に3次元デジタル化するもので、富士通の事業モデル「Uvance」の「AI Technologies and Solutions」を通じて提供されている。分析データは、高得点の獲得に向けて理想的な動きの習得を目指す選手や指導者に、練習中に即時提供される。

研究は、ハイパフォーマンススポーツセンター（HPSC）の味の素ナショナルトレーニングセンターで実施する。期間は2026年11月18日から2029年3月31日まで。

（写真左から）JSC 理事長 芦立訓氏、富士通 執行役員専務 パブリック事業CEO 林恒雄氏

技術習得の過程と指導方法の変化を記録

JSCと富士通の研究員は、リサーチキャンプなどを通じて、選手のトレーニングや指導者のコーチングを観察する。情報処理技術、バイオメカニクス、コーチングの知見を組み合わせ、選手が技術を習得する過程や指導方法の変化を記録する。

リサーチキャンプでは、HPSCのスタッフと競技団体の関係者が共同で研究を設計し、強化合宿の中で支援と研究を一体的に行う。JSCは参与観察のほか、指導方法の変化に関するデータの取得、解析、検証を担当する。富士通は、骨格認識AIを用いて体操選手の技術習得過程の変化に関するデータを取得・解析し、リサーチキャンプに必要なデータを提供する。

両者は、共同研究における指導内容や選手の競技力の変化を検証し、客観的なデータに基づく新たな指導方法のモデル確立の可能性を探る。また、共同研究で得たデータや知見を、選手の競技力向上だけでなく、スポーツを通じた国民の健康増進やライフパフォーマンスの向上にも役立てることを検討するとしている。