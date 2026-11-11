EasyDialogは11月11日、自治体向けAI相談サービス「easySodan」を公開し、最初の導入先として山形県と新潟県佐渡市に提供したと発表した。同サービスは、AIが移住希望者との対話を通じて希望や不安を整理し、その内容を「移住イメージノート」にまとめて自治体の相談窓口へつなぐというもの。

山形県の移住ポータルサイト「やまがたごこち」では10月30日、佐渡市の「さどくらしテラス」では11月10日から、「移住AIコンシェルジュ」として提供している。両サイトの訪問者は無料で利用でき、氏名や連絡先の登録も必要ない。

約10問の診断とAIインタビューで移住希望を整理

easySodanは、利用者の質問に回答する一般的なチャットボットとは異なり、対話を通じて相談者の状況や希望を整理するサービスとなっている。移住先や時期が決まっていない人や、何を相談すればよいか分からない人の「最初の相談」を支援するという。

利用者はまず、世帯構成や仕事、希望する住環境、地域との関わり方などに関する約10問に回答。その内容を基に、5つの移住タイプから利用者に最も近いタイプが判定される。

移住タイプ診断のサンプル画面

続いて、診断結果に応じてAIが移住を考えたきっかけや希望時期、仕事、住まいなどについて質問する。インタビューは5～8往復程度で完了し、診断時に回答した内容は聞き直さない仕組みだ。

対話中に補助金などについて尋ねると、AIが自治体の公開情報を基に回答し、根拠となるページも示す。ただし、制度の適用可否や法律、税金に関する専門的な判断は行わず、必要に応じて専門窓口や担当者へつなぐ。

対話内容を「移住イメージノート」に集約

AIとの対話を終えると、希望する暮らしや移住の方向性をまとめた「移住イメージノート」が作成される。ノートには、移住先の候補や支援制度、お試し移住、仕事の探し方などの関連情報も掲載する。対話内容の全文を確認できるほか、PDF形式で保存することも可能だ。

AIインタビューと移住イメージノートサンプル画面

ノートには、移住相談窓口の案内をQRコード付きで掲載する。利用者はノートを自治体の相談窓口に持参できるため、相談員は初回の聞き取りにかかる時間を短縮し、より具体的な相談から始められるとしている。AIは相談内容の整理を担い、最終的には人の相談員へ引き継ぐ。

山形県版は、県の移住相談窓口で相談員が使っている相談受付カードの項目を参考に設計。公開前には相談員が実際の相談場面を想定して試験運用し、回答内容や表現、相談窓口への引き継ぎ方法について意見を寄せた。これを受け、質問の順番やノートの項目を改善したという。

一方、佐渡市版では、利用者の希望に応じて島内10地区から移住先の候補を地区単位で提示する。通院のしやすさや冬の雪かきの負担、農業への関心などを踏まえて候補を絞り込めるとしている。