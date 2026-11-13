NTTモビリティは11月13日、イスラエル企業Imagryの自動運転システムを活用したE2E自動運転バスの技術実証を、2027年2月から始めると発表した。公道走行はドライバーが乗車する自動運転レベル2から開始する予定。

国内公道で交通環境への適合性や走行品質を評価

実証場所は、NTT武蔵野研究開発センタ周辺の公道を含む自動運転実証フィールド「Co-Creation Hub」。日本の左側通行や信号機、交通規制への適合状況に加え、走行品質や安全性を評価する。

また、HDマップ（High-Definition Map：高精度地図）の事前整備を前提としない新規ルートへの展開能力や、路上駐車、歩行者、自転車などがある環境への対応も検証するという。AIの判断を説明・検証できるか、学習データにどの程度依存するか、悪天候時や夜間に周囲を認識できるかといった技術課題も評価対象となる。

商用運行を見据え、安全性の評価手法や遠隔監視・運行管理システムとの連携、国内法令への適合、運行コストの最適化に関する課題の抽出と対応を進めるとしている。交通事業者と連携し、商用運行への活用を目指す。

カメラ映像を基に走行経路や動作を判断

今回の発表でいうE2Eとは、周辺認識から走行計画、車両制御までを統合して提供するシステムを指す。Imagryの自動運転システムは、LiDARや事前作成したHDマップに依存せず、カメラ映像から周囲の状況をリアルタイムに認識・再構成し、その情報に基づくルート指示に従って走行経路や動作を判断する。

同システムは、学習済みAIモデルによる認識・経路計画と、停止、優先通行、制限速度などの交通ルールや乗り心地を明示的な条件として組み合わせる方式だ。認識や判断、ルート、速度、制御を機能ごとにモジュール化しており、日本特有の信号機検知など、課題に応じて機能単位で改良できる構成としている。改良後には、関連機能とシステム全体の動作を検証する。

2027年2月に公道走行、4月から評価を開始

導入車両はeVersum製の自動運転バスで、2026年12月7日に納車を予定する。

eVersum社製 自動運転バス

同月からシステム調整と構内での走行試験を行い、2027年2月に自動運転レベル2で公道走行を始める予定だ。4月から走行評価と課題の取りまとめに入る計画だという。