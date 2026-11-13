ティアフォーは11月13日、コマツと、国内および北米の採石・土木現場への2027年導入に向けて、ダンプトラック3機種向け自動運転システムの共同開発を開始したと発表した。現場での積み込み、運搬、排土に対応するシステムを開発・検証する。

ダンプトラック3機種で現場の運用を検証

自動運転システムの開発・検証対象となるのは、リジッドダンプトラックのHD785（最大積載質量93.9トン）とHD605（同64.1トン）、アーティキュレートダンプトラックのHM400/460（同42トン）。

コマツ試験場で走行するHD785自動運転車両

ティアフォーの自動運転技術と、コマツの車両設計・実装技術および車両制御技術を組み合わせ、実際の現場オペレーションにおける積み込み、運搬、排土の各ユースケースに対応できる自動運転システムの開発・検証に取り組む。

また、コマツの子会社であるEARTHBRAINが開発する管制システムと連携し、車両単体の自動運転にとどまらず、現場全体の運行管理を含む自動化ソリューションの実用化を進めるとしている。

ティアフォー、コマツ、EARTHBRAINは2025年9月から、建設機械の自動運転技術の実用化に向けた協業を開始している。3社は実証試験や現場導入を通じて運用上の知見を蓄積し、導入しやすく継続的に活用できるソリューションを目指す。