【セミナーのご案内】

テーマ：レガシーシステムは「捨てるから、理解して進化」へ - AIと進めるアプリ最新化・スリム化の現実解

講師：日本IBMアソシエイトデータプラットフォームパートナーテクニカルスペシャリスト ソフトウェア・エンジニアリング事業部 テクノロジー事業本部 田中瑞樹氏

日時：2026年12月9日（水）12:00PM～12:30PM

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近年、AIを活用したアプリケーション開発・モダナイゼーションが注目されていますが、「AIが自動で最適化・刷新してくれる」という期待と、実際のプロジェクトとの間には大きなギャップがあります。

本セミナーでは、COBOL、PL/I、RPG だけでなく、PowerBuilder、ASP、Java、.NET、TypeScript、Python、4GL など多様な開発言語・資産を対象に、既存コードの理解から、要件整理、最新化・スリム化に至るまでの現実的な進め方を解説します。

AI駆動開発ツール「IBM Bob」による最新事例を交えながら、

ブラックボックス化したコードの可視化

重複・複雑化したロジックの整理

AIを活用した高速なコード理解・変換

低コストで始められる改善アプローチ

などを、短時間で分かりやすくご紹介します。

また、AI活用において重要となる「要件は人が決めるべき領域」についても具体的に解説し、AIと人の役割分担の最適な形を提示します。

レガシー刷新に踏み出せていない方、全面刷新か部分最適かで悩んでいる方に向けた、“現実的に動き出せる第一歩”を提示するセミナーです。

[PR]提供：日本IBM