Windows Centralは2026年11月8日(現地時間)、「Windows 11 is using less RAM, Discord is ditching Electron, and optimization matters again. The world is healing.｜Windows Central」において、メモリ価格の高騰とPC販売の低迷を背景に、MicrosoftやDiscordなどのソフトウェア企業がアプリケーションのメモリ使用量削減に取り組んでいると報じた。

世界的なメモリ不足により、PCメーカーは短期間でメモリチップの供給を増やすことが難しい状況にある。生産能力の拡大にも時間がかかるため、PCの性能を維持する手段として、ソフトウェア開発企業による最適化が求められている。

Windows 11とDiscordがメモリ消費削減へ

Microsoftは最近、搭載メモリの少ないPCでも動作しやすくするため、Windows 11の機能や標準アプリのメモリ消費量を削減した。Discordも従来採用していたElectronからRustベースのクライアントへの移行を進め、メモリ効率の改善に取り組んでいる。Microsoftは「メモリ予算」の仕組みも導入しており、メモリ容量が8GBのPCには不要なプリインストールアプリを制限する方針だ。

こうした改善により、8GBのメモリを搭載するPCでも従来より快適な動作が期待できる。Windows Centralの記者は、8GBでも一部の作業には十分な容量だと補足した。しかし、メモリ不足が深刻化するまで、各社がソフトウェアの効率化を十分に重視してこなかった点に疑問を呈した。

メモリ価格の安さが最適化を遅らせた？

Windows 11は発売後、機能の追加や既存機能の拡張を重ねてきた。その過程でOSの規模が拡大し、メモリ消費量への配慮が十分ではなかったと記者は分析する。以前はメモリ価格が比較的安く、必要になればPCのメモリを増設する選択肢もあったため、アプリの最適化を急ぐ圧力は小さかった。

価格の変化を示す例として、記者はCorsair Vengeance 32GB 5200MHzの販売価格を挙げた。2023年には通常250ドルだった製品がセールで180ドルまで下がり、その価格水準は2025年9月ごろまで続いた。しかし現在、同メモリは500ドルを超える価格になっている。

開発スピードとメモリ効率の両立が課題に

Windows Centralの記者の指摘には一理ある。しかし、ソフトウェア開発におけるスピードの問題も無視できない。Web技術を利用したアプリケーション開発には、複数のOSへの対応や開発コストの削減、新機能の迅速な提供といった利点がある。一方、実装方法によってはメモリ消費量が増大し、動作の重さにつながる場合もある。

Web技術を利用したアプリケーション開発には、複数のOSへの対応や開発期間の短縮といった利点がある。一方、実装方法によってはメモリ消費量が増大し、動作の重さにつながる場合もある。

メモリ消費量の削減やコードの最適化は、新機能の追加に比べて成果がユーザーに伝わりにくい面がある。企業が新機能の開発を優先する場合、既存機能の最適化が後回しになる可能性もある。こうした事情が、開発効率を重視した技術の採用を後押ししてきたと考えられる。

メモリ価格の高騰は、ソフトウェアの最適化を促す要因の1つとなっている。ただし、開発効率を優先するなかでメモリ消費量が増大してきたことや、動作の重さに対するユーザーの不満も無視できない。今回のMicrosoftやDiscordの取り組みが、ほかのソフトウェアにも広がるかが注目される。