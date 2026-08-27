Windows Latestは8月24日(現地時間)、「Windows 11 26H2 is weeks away, and Microsoft just revealed everything about it」において、Windows 11バージョン26H2のリリースが数週間後に迫ったと伝えた。

今回のアップグレードは、22H2以前の大規模な機能更新とは異なり、24H2および25H2と同じサービシングブランチが利用される。コードベースは維持され、「有効化パッケージ」による高速インストールが実施される見込みだ。

26H2の「目玉機能」はなぜないのか

26H2で注目される新機能として、Windows Latestの記者は「特にない」と述べた。これは現時点で26H2のリリースに合わせて初登場する目玉機能が見当たらないためだ。それでも、26H2で注目すべき変更をあえて挙げるならとして、記者は次の2つを紹介している。

ポイントインタイムリストア

ポイントインタイムリストア」は、PCを過去72時間以内の正常な状態に戻せる機能だ。従来の「システムの復元」とは異なり、OSや設定だけでなく、アプリやローカルファイルなどを含むシステム全体の状態を復元できる。復元ポイントは標準で約24時間ごとに自動作成される。この機能はボリュームシャドウコピーを使ってリカバリーポイントを作成することで、問題が発生した場合に素早く復元を行えるように設計されている。

同機能は幅広いデバイスに向けて展開を開始済みだが、Windows 11バージョン26H2まで、エンタープライズマネージド システムでは既定でオフとなっているという。設定アプリの「システム」→「回復」→「ポイントインタイムリストア」の「表示または編集」ボタンから調整可能だ。

Windows設定バックアップのデフォルト有効

Windows設定バックアップはWindows Backup for Organizationsと呼ばれていた機能で、組織で管理されるWindowsデバイスのユーザー設定やMicrosoft Storeアプリの一覧をクラウドに安全にバックアップ・復元するためのもの。Windows 11バージョン26H2以降では、対象となる管理デバイスで「Windows 設定のバックアップと復元」のバックアップ機能がデフォルトで有効になる。これにより、設定やMicrosoft Storeアプリの復元可能なリストが自動的に作成されるようになる。

設定済みの管理者ポリシーおよびユーザー選択権(エンドユーザーの設定)は保護されると述べており、構成済みの設定は変更しないとみられる。また、欧州連合(EU: European Union)のデジタルマーケット法(DMA：Digital Markets Act)で規制されている国および地域は適用対象外としている。

  • Windowsの設定やアプリ情報をバックアップし、新しいPCなどで環境を復元できる（出典：Microsoft）

    Windowsの設定やアプリ情報をバックアップし、新しいPCなどで環境を復元できる（出典：Microsoft）

新機能がなくても26H2にアップデートする意味

26H2は特徴のないアップグレードとなる予想だが、アップグレードを実施する目的は存在する。サポート期間の延長だ。24H2、25H2、26H2は同じサービシングブランチに属するが、サポート期間はその都度更新されてきた。

過去のWindows 11 HomeおよびProエディションは24カ月、EnterpriseおよびEducationは36カ月サポートされてきた。26H2でもこの期間は踏襲される見込みで、HomeおよびProエディションで2028年10月、EnterpriseおよびEducationで2029年10月ごろに更新される予想だ。

27H2ではWindows 11が大きく変わる？

Windows Latestの記者は記事の最後で、来年秋ごろの登場が予想される27H2の特徴を発表した。気の早い話だが、27H2は新しいサービシングブランチに移行し、26H1と統合されるという。

記者はこの予想をMicrosoftに問い合わせたが、確認を拒否されたと明らかにした。しかしながら、信頼できる情報源から入手した情報と述べ、26H2は24H2から続くブランチの最後になると伝えている。

杉山貴章

杉山貴章

すぎやまたかあき

2002年に有限会社オングスを設立。Javaを中心としたソフトウェア開発や，プログラミング関連書籍の執筆，IT系の解説記事事やニュース記事の執筆などを手がける。また，専門学校の講師としてプログラミングやソフトウェア開発の基礎などを教えている。
著書・共著書に，『プロになるJava ―仕事で必要なプログラミングの知識がゼロから身につく最高の指南書』（共著，技術評論社）、『正規表現書き方ドリル』（技術評論社）、『Javaアルゴリズム+データ構造完全制覇』（共著，技術評論社）、など多数。

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