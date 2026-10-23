LayerXは10月23日、ベネッセコーポレーション（以下、ベネッセ）が「バクラク申請・経費精算」の導入を決定したと発表した。

AIを使って申請内容を自動で確認する「AI申請レビュー」や、領収書を読み取るAI-OCRなどを活用する。経費立替精算における申請者の入力負荷を軽減し、承認者や経理担当者を含めた業務全体の工数削減を図るという。

ベネッセが「バクラク」を導入、経費精算業務の工数削減へ

ベネッセが「バクラク申請・経費精算」を導入する目的は、経費立替精算業務全体の工数を削減することだ。担当者がコア業務に充てられる時間の創出を目指す。

ベネッセでは従来、経費精算に関する社内ルールを申請時や承認時に目視で確認していた。確認作業に工数がかかることに加え、申請内容の不備による差し戻しも発生していたという。

そこで活用するのがAI申請レビューだ。経費の使途に応じて、社内ルールに基づいた申請内容のチェックを自動化する。これにより、申請者は申請時点で入力不備や確認事項に気付きやすくなる。申請不備による差し戻しの削減や、承認者・経理担当者の確認負担の軽減を見込む。

AI-OCRと自動入力で申請者の作業負荷を軽減

申請者側の入力作業にもAIを活用する。

従来の環境では、入力項目と証憑を同じ画面で確認できなかった。そのため、証憑を参照しながら申請内容を入力・確認する際に手間がかかっていたという。また、経費の使途ごとに入力項目を追加、カスタマイズしていた。このことも申請者の入力負担につながっていたそうだ。

バクラクでは、入力項目と証憑を同じ画面で確認できる。AI-OCRで領収書を読み取り、その内容を基に申請書の作成を進めることも可能だ。

このほか、入力項目をAIが自動推薦する機能や、複数の領収書を一括でアップロードする機能も備える。ベネッセでは、これらの機能によって手入力を減らし、入力ミスの軽減につなげることを期待している。

AI申請レビューでは、入力内容だけでなく、添付された領収書の内容も読み取る。社内ルールに沿っているかを申請前にチェックできるという。

「バクラクインテリジェンス」で運用状況を可視化、継続的な改善に活用

導入後の業務改善には「バクラクインテリジェンス」を活用する。

ベネッセでは従来、レポートの設計に一定のスキルが必要だった。このため、さまざまな条件を指定したデータ抽出を十分に活用できていなかったという。

バクラクインテリジェンスでは、AIが分析を支援する。ベネッセはこれにより、さまざまな角度から運用状況をモニタリングし、継続的な業務改善につなげることを期待している。

申請者から経理担当者まで、経費精算全体の負荷軽減を目指す

今回の導入では、申請者だけでなく、承認者や経理担当者を含む経費立替精算業務全体の効率化を目指す。

ベネッセは導入にあたり、入力や確認にかかる時間を減らすことを重視する。また、申請不備による差し戻しの削減も重視しているという。

今後はバクラクを活用し、経費精算業務全体の負荷軽減を図る。申請者、承認者、経理担当者がコア業務に充てられる時間を増やせる体制を目指すとしている。