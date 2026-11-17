長生き時代の課題解決に向けて、「ウェルビーイング応援企業」への進化を目指す

「生命保険に対するニーズは数十年前とは明らかに変わっている。総人口も下降曲線に入ってきている中、保険会社も飽和状態にある。私たち自身の存在意義も問われている環境」

かつては死亡保障が中心だった生命保険だが、今は長生きに対してどういう価値を提供するか、そのリスクにどう向き合うかが問われている。SOMPOホールディングスはグループとして「健康・介護・老後資金」の3つの「不」を解決することが、長生き時代に必要だと定義。

その中で10年前から「健康応援企業」を標榜、「健康増進型保険」の販売を進めてきたが、今年度からさらに進化させ「ウェルビーイング応援企業」となることをビジョンとして定めた。

「我々の提供価値は『予測』『予防』から『保険』『予後・介護』『ライフエンディング』に至る人生の各ステージで、お客様のライフスタイルやニーズに応えていくこと」だ。価値提供にあたっては、各ステージで強みを持つSOMPOのグループ企業や提携会社との連携で進めていく。

会社としては10年間の健康応援企業として他社に先行したデータ蓄積を生かすべく、2026年5月に部門横断で「データアナリティクスチーム」を組成。データを掛け合わせてエビデンスを見出し、例えば保険料に反映するといった姿を描く。

今は全産業的にAI（人工知能）の活用が叫ばれているが「AIは事業の前提条件。データだけでなくオペレーションも変わる。生命保険事業はAIに向くオペレーションを多く持っている。自分たちの仕事がなくなると思うことなく、事業変革だと思ってメスの入れ所を探すことが大事になる」

企業としての将来のありたい姿を「ウェルビーイング応援企業として日本国民に認知してもらうこと。実際にお客様の数が増えていることが、その証になる。そしてAIでオペレーション変革を実現すること、そして業界として信頼回復が大きなテーマだが、業界の中で最もお客様に信頼を置かれる事業者になっていることを目指したい」と意気込む。

profile

くめ・やすき：1972年1月徳島県生まれ。95年東京大学文学部卒業後、安田火災海上保険（現損害保険ジャパン）入社。2022年SOMPOホールディングス介護・シニア副事業オーナー執行役員兼SOMPOケア取締役、24年SOMPOひまわり生命保険取締役、25年1月取締役副社長、同年4月代表取締役社長。