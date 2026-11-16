日本総合研究所会長・寺島実郎が直言「日本は現実を見て、覚悟を決めて動かなればいけない時が来ている！」

日米同盟という言葉に込められた2つの意味

─ 寺島さんは9月に渡米し、ワシントンを訪問したそうですね。

寺島 はい。わたしは米中首脳会談が終わって、習近平国家主席が米国を去った翌日にワシントンへ入りました。コロナ禍以降は東海岸へは行かなかったので、実に6年ぶりのワシントン訪問でした。

◎日本再生 日本は米中の狭間でどう動くべきか 日興リサーチセンター理事長・山口廣秀（第2回）

今回の渡米で気づいたのは、ワシントンにおける日本の存在感がかなり希薄化しているということです。

もっと言えば、以前から何度も申し上げているように、米国と同調して日米同盟で中国に立ち向かおう、などという固定観念に安易に執着してはいけないと。もっと現実を直視して、覚悟を決めて動かなければならない局面を迎えています。そういうことを痛感して日本に帰ってきました。

─ 相当な危機感を持ったわけですね。

寺島 ええ。米中首脳会談の2日前にニューヨークで日米首脳会談が行われました。

高市早苗首相は何度も「ドナルド」というファーストネームを連呼していたのに対し、トランプ米大統領は一度として「早苗」などと言わず、「ジャパニーズ・プライム・ミニスター」と。わたしには、トランプ大統領は高市首相の名前を知っているのだろうか？ と疑いたくなるほどの認識であったように映りました。

今回は正確に言うと34分間の会談でしたが、通訳の時間を加味すれば、会談は実質15分で、一人が話す時間は7～8分に過ぎません。ただ、どんなに短い時間の会談であっても、例えば、2日後に迫る米中首脳会談に向けた日本の立ち位置や国際刑事裁判所（ICC）問題に対しての日本のスタンスを語るなど、どれだけ真剣に高市首相がトランプ大統領と議論したのかが、わたしには全く見えてきませんでした。

もう一つ気づいたのは、その後に行われた米中首脳会談で、米中間のコミュニケーションがこれほどまでに深いものになっているのか、ということです。両首脳は共に第二次世界大戦期の「米中同盟」という言葉を持ち出して、習近平国家主席は、われわれは第二次世界大戦の時、日本軍国主義を叩き潰すために同盟関係だったという話を持ち出し、トランプ大統領もそれに呼応するような展開になりました。

─ トランプ大統領は第二次大戦で、中国が米国の「同盟国だった」と言いましたね。

寺島 はい。そこでわれわれが気づかなければならないのは、米中間の暗黙の了解として……。

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