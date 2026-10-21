GMOグローバルサイン・ホールディングス（以下、GMOグローバルサイン・HD）は10月21日、電子契約サービス「電子印鑑GMOサイン」（以下、GMOサイン）において、AIエージェントとの連携を可能にする「AI Flowオプション」の提供を開始したと発表した。

AIと外部サービスを接続する共通規格「MCP（Model Context Protocol）」に対応。普段利用する生成AIから、GMOサインに保管した契約書の検索・参照や署名依頼などを行える。

GMOサインとAIエージェントをMCPで連携

AI Flowオプションは、GMOグローバルサイン・HDと連結会社のGMO AIコネクトが連携して提供するサービスである。GMOサインとAIエージェントを接続し、生成AIから契約関連の業務を行える環境を提供する。

同オプションは、AIエージェントと外部サービスを接続する共通規格「MCP」に対応。GMO AIコネクトがリモートMCPサーバを提供する。

MCPサーバには、ローカル型とクラウド型のリモート型がある。ローカル型は自由度が高い一方で、環境の構築や保守に負担が生じるほか、セキュリティ上のリスクも伴うという。今回採用するリモート型では、GMO AIコネクトがセキュリティ管理を担う。ユーザーは簡単な接続設定によって、AIエージェントを利用した業務自動化を進められるとしている。

AIとの会話から契約書を探し、そのまま署名依頼

AI Flowオプションでは、GMOサインに保管した契約書を生成AIとの会話を通じて検索・参照できる。ユーザーが条件を伝えることで、必要な契約情報を確認できる仕組みだ。

過去の契約情報を生成AIで参照し、文書の下書き作成や内容の検討に利用することもできる。生成AIとの会話で宛先などを指定し、署名を依頼することも可能だ。ユーザーは普段利用するAIの画面から離れずに署名依頼を進められるとしている。

また、「MCP Apps」に対応する生成AIでは、AIチャット上にインタラクティブな操作画面を表示できる。チャットに表示された画面から契約情報の確認や一部の操作が可能になる。

SaaS連携や文書の自動マスキングも視野

GMOグローバルサイン・HDは、ユーザーからの要望に応じた業務効率化や自動化にも対応する方針だ。具体例として、企業や自治体が利用するグループウェアや文書管理、ワークフローなどのSaaSとの連携を挙げている。

このほか、個人情報など非公開部分を対象とした文書の自動マスキングや、文書・契約書の自動要約なども例示している。

同社は今回のオプション提供を機に、GMOサインを、契約プロセス全体を安全かつ包括的に支援する「AI契約業務プラットフォーム」へ発展させる方針を示している。