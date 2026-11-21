人が成長し、いかに良いお店ができるか。そうした仕組みづくりを追求

「ゆで太郎は、立ち食いそばではありません」――。

本著はこのフレーズから始まります。読者の皆さんの中には、『ゆで太郎』＝立ち食いそばというイメージを持っている方も多いのではないでしょうか。しかし、われわれは『ゆで太郎』と立ち食いそばは全くの別物であると考えています。

著者：ゆで太郎システム・池田智昭社長

立ち食いそばはお蕎麦のファストフードとして生まれたもので、どうしても駅前の一等地など出店エリアが限られてきます。しかし、『ゆで太郎』は店内で製麺を行い、打ちたて、茹でたてを提供する町のお蕎麦屋さんです。立ち食いそばではないので、郊外のロードサイドに出店してもやっていくことができますし、男性だけでなく、女性や家族連れの方にも足を運んでいただけるのです。

『ゆで太郎』が目指しているのは、町のお蕎麦屋さん並みの品質の料理をファストフード並みの価格と速さで提供することです。提供スピードに重きを置く店はいろいろありますが、町のお蕎麦屋さんで、こんなにカジュアルなお店は他にありません。海外で”ファストカジュアル”と呼ばれる、こうしたスタイルを構築できたからこそ、『ゆで太郎』は成長できているのだろうと考えています。

外食産業はどこも人手不足や人件費の上昇に頭を抱えています。しかし、われわれは人をコストではなく、投資と捉え、むしろ積極的に人件費を上げています。

実際、これまで5年連続でベースアップを実施してきましたし、2027年度には大卒総合職の初任給を35・5万円に引き上げる予定です。また、現在は外国籍の社員が全社員の3分の1にあたる約500人まで増えてきました。われわれは外国籍の社員も日本人と全く同じ給与と教育を行い、同じ仲間として働いてもらっています。

西五反田本店の店長はミャンマーの出身です。西五反田本店は研修店舗で、その店長を外国人に任せられるということです。われわれは人手不足だから外国人を雇うのではなく、国籍に関係なく、いかに人が定着して成長し、良いお店ができ、その結果としてお客様に来ていただけるか。創業以来、そうした仕組みづくりを追求してきました。

本著を刊行したのは、決して成功自慢をしたいからではありません。失敗した事例も隠すことなくお話しすることによって、失敗をいかに次の成長へ置き換えることができるか。失敗を個人の反省だけで終わらせることなく、会社のルールや仕組みに変えていくことが出来れば、それは意味のある経験となるからです。

日常食の店として、本物のお蕎麦をリーズナブルに食べてほしい――。

こうした私たちの思いと、それを実現するための仕組みづくりを、多くの方に読んでいただき、皆様の会社の経営の参考になれれば幸いです。

【著者に聞く】関通社長・達城久裕『サイバー攻撃 その瞬間 社長の決定 被害企業のリアルストーリー』