Microsoftの技術者Raymond Chen氏は、Microsoftの公式ブログにおいて、Windowsのスクロールバーに隠されている便利な操作方法について説明した。

Windowsのスクロールバーにはコンテキストメニューが存在し、右クリックで7種類の操作を呼び出せる。その最上部に位置する「ここにスクロール」は長距離スクロールに便利なことから、同氏はコンテキストメニューを頻繁に利用していた。ところが最近になり、コンテキストメニューを開かなくても同じ操作を実現するショートカットの存在を知ったという。

  • スクロールバーのコンテキストメニュー

    スクロールバーのコンテキストメニュー

Windows 2000時代から存在した隠し機能

コンテキストメニューの「ここにスクロール」は右クリックした位置にスクロールバーを移動させる機能だ。通常はスクロールバーをつかんだまま目的の位置まで移動させなければならないが、メニューを使えば目的の位置を右クリック→「ここにスクロール」をクリックするだけでよい。

このコンテキストメニューは従来のWindowsスクロールバーで提供されてきた機能であり、その他のフレームワークからは利用できない。Windows 11ではエクスプローラーから利用できるが、メモ帳やEdgeはサポート対象外だ。

一方、現在では異なるUIフレームワークを採用するアプリも多く、スクロールバーのコンテキストメニューを利用できないケースがある。しかし最近になりショートカット「Shift+クリック」を知ったという。このショートカットは「ここにスクロール」と同様に、クリックした位置まで一気にスクロールできる。

すべてのフレームワークが対応しているわけではないが、エクスプローラーをはじめEdgeやFirefoxからも利用できる。一方、メモ帳やペイントでは利用できず、対応状況はWindowsの標準アプリでも分かれている。

なぜ便利な操作が知られてこなかったのか

Neowinが「Long time Windows users amazed as senior Microsoft engineer discovers "hidden" shortcut - Neowin」において、このブログを紹介した理由は、Chen氏がWindowsに30年以上携わる技術者でありながら、最近まで存在を知らなかった点にある。記事へのコメントからも、同様にこの操作を知らなかったWindows利用者が多いことが分かる。

スクロールバーはWindowsの黎明期から存在する基本機能だ。しかしながら、その実装は開発者に依存し、利用するアプリによって動作が異なる。

なお、Windows 11では新しい標準UIフレームワークとして「WinUI」を採用し、幅広い開発者に移行を提案している。しかしながら、スクロールバーのコンテキストメニューおよび「Shift+クリック」機能の両方ともWinUIはサポートしていない。

Chen氏は1人の要望があると述べ、実装への期待感を示した。Win32、Electron、WPFなどが対応していることから、Microsoftには標準機能としてWinUIに実装することが望まれている。

後藤大地

後藤大地

ごとうだいち

2002年にオングスを設立。IT分野を中心に、国内外の最新動向を扱うニュース記事の執筆や、専門知識を生かした書籍の執筆に取り組んでいる。技術トレンドを的確に捉え、専門的な内容を分かりやすく伝えることを得意とする。
執筆活動と並行して、企業システムの設計・開発・保守にも長年携わってきた。特にサイバーセキュリティやソフトウェア開発に関する深い知見と実務経験を持ち、技術とビジネスの両面からIT分野を捉えている。海外での取材経験も豊富で、現地企業や技術者への取材を通じ、グローバルな視点から情報を発信している。

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