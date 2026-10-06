Microsoftの技術者Raymond Chen氏は、Microsoftの公式ブログにおいて、Windowsのスクロールバーに隠されている便利な操作方法について説明した。

Windowsのスクロールバーにはコンテキストメニューが存在し、右クリックで7種類の操作を呼び出せる。その最上部に位置する「ここにスクロール」は長距離スクロールに便利なことから、同氏はコンテキストメニューを頻繁に利用していた。ところが最近になり、コンテキストメニューを開かなくても同じ操作を実現するショートカットの存在を知ったという。

スクロールバーのコンテキストメニュー

Windows 2000時代から存在した隠し機能

コンテキストメニューの「ここにスクロール」は右クリックした位置にスクロールバーを移動させる機能だ。通常はスクロールバーをつかんだまま目的の位置まで移動させなければならないが、メニューを使えば目的の位置を右クリック→「ここにスクロール」をクリックするだけでよい。

このコンテキストメニューは従来のWindowsスクロールバーで提供されてきた機能であり、その他のフレームワークからは利用できない。Windows 11ではエクスプローラーから利用できるが、メモ帳やEdgeはサポート対象外だ。

一方、現在では異なるUIフレームワークを採用するアプリも多く、スクロールバーのコンテキストメニューを利用できないケースがある。しかし最近になりショートカット「Shift+クリック」を知ったという。このショートカットは「ここにスクロール」と同様に、クリックした位置まで一気にスクロールできる。

すべてのフレームワークが対応しているわけではないが、エクスプローラーをはじめEdgeやFirefoxからも利用できる。一方、メモ帳やペイントでは利用できず、対応状況はWindowsの標準アプリでも分かれている。

なぜ便利な操作が知られてこなかったのか

Neowinが「Long time Windows users amazed as senior Microsoft engineer discovers "hidden" shortcut - Neowin」において、このブログを紹介した理由は、Chen氏がWindowsに30年以上携わる技術者でありながら、最近まで存在を知らなかった点にある。記事へのコメントからも、同様にこの操作を知らなかったWindows利用者が多いことが分かる。

スクロールバーはWindowsの黎明期から存在する基本機能だ。しかしながら、その実装は開発者に依存し、利用するアプリによって動作が異なる。

なお、Windows 11では新しい標準UIフレームワークとして「WinUI」を採用し、幅広い開発者に移行を提案している。しかしながら、スクロールバーのコンテキストメニューおよび「Shift+クリック」機能の両方ともWinUIはサポートしていない。

Chen氏は1人の要望があると述べ、実装への期待感を示した。Win32、Electron、WPFなどが対応していることから、Microsoftには標準機能としてWinUIに実装することが望まれている。