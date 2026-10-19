川崎重工は10月19日、神奈川県川崎市の「川崎LH2ターミナル」において、液化能力50トン/日の水素液化プラントの建設に着手したと発表した。国内で公表されている最大規模である15トン/日を大きく上回る能力を持ち、2028年末の完成後、2030年から液化水素サプライチェーンの商用化実証に活用される予定だ。

国内最大規模の水素液化プラントを建設

建設地は神奈川県川崎市川崎区扇島の川崎LH2ターミナル。本設備は液化能力50トン/日を備え、国内で公表されている最大規模の水素液化設備である15トン/日を大幅に上回る。完成は2028年末を予定し、その後の試運転を経て2030年から商用化実証に利用される。

同設備は、NEDOのグリーンイノベーション基金事業「大規模水素サプライチェーンの構築」の一環として進められる「液化水素サプライチェーンの商用化実証」に活用される計画だ。

商用規模の液化水素サプライチェーン実現へ

水素はマイナス253度で液化することで体積が気体時の約800分の1となり、大量輸送や長距離輸送が可能になるエネルギーキャリアとされている。液化工程の中核を担うのが水素液化機であり、極低温環境での高い断熱性能や安定運転を実現するため、高度な設計・製造技術が求められる。

川崎重工は2013年に国産初となる独自技術の水素液化機プロトタイプを開発。2020年には国内メーカーとして初めて液化能力5トン/日の水素液化機を商品化している。今回の設備では、同社が培ってきた極低温・保冷技術と高速回転機械技術を組み合わせることで大規模化を実現した。

水素液化機の完成イメージ

同社は今回の大型化によって、液化水素サプライチェーン全体の効率向上とコスト低減を見込む。今後は豪州や中東などの主要な水素供給国への展開も視野に入れながら、さらなる大型化の検討を進める方針だ。液化水素の製造・貯蔵・輸送に関わるコスト低減と信頼性向上を通じ、カーボンニュートラル社会の実現とエネルギー安全保障への貢献を目指すとしている。