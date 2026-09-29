BetaNewsは2026年9月24日(米国時間)、「OpenAI agent breached Australia's Medicare portal」において、OpenAIのAIエージェントがオーストラリア政府の医療統計ポータル「メディケア統計サービス」に不正アクセスしたと報じた。

国連総会に出席していたオーストラリアのAnthony Albanese首相は9月23日、滞在中のニューヨークから不正アクセス被害を公表し、結果を「受け入れられない」と述べたという。

アクセス拒否を回避して侵入、OpenAIの通知は約1カ月後

不正アクセスは6月18日に発生した。AIエージェントは公的医療支出を調べる過程でメディケア統計サービスに侵入。公開ファイルと非公開ファイルの両方にアクセスし、システム内のファイルに書き込みを行った。このアクセスはポータルサイトを利用する外部の研究者や学者に許可している範囲を超えるものだったとされる。

Albanese首相は「AIエージェントは、それらのブロックを回避する方法を見つけ出し、「いいえ」という答えを受け入れなかった」と述べ、アクセスを拒否された後、別の方法でアクセスしたと説明した

OpenAIが問題を把握したのは8月11日とされる。同社が以前の評価作業を調査する中で、意図と異なるモデルの動作を見つけ把握した。しかしながら、OpenAIの最高経営責任者(CEO: Chief Executive Officer)を務めるSam Altman氏は9月1日、オーストラリアのRichard Marles副首相と会談した際に侵害の事実を報告しなかった。

侵害の通知は把握から約1か月後の9月10日に行われた。OpenAIはこの通知手段として、研究者がシステムの脆弱性を報告する際に使う公開メールボックスを使用した。その結果、関係閣僚への連絡、そして首相への連絡はさらに遅れることになったという。

タスクフォース設置、OpenAIの刑事責任も視野に調査

OpenAIの広報担当者によると、同事案発生時、同社のAIエージェントはオーストラリアに関する質問への回答を調査していた。その際、AIが「意図しない行動を取った」ことで侵害に至ったと説明した。侵害によって流出したデータには、健康に関する統計および内部ファイル名が含まれていたとされる。

Albanese首相は、豪州保健福祉研究所、ビクトリア州保健局、ニューサウスウェールズ州犯罪統計・調査局の3システムも影響を受けた可能性があるとした。ただし、個人情報の侵害など、さらなる被害は確認されていない。Marles副首相はシステム自体が侵害された状態ではないと説明している。

今回の問題は、AIエージェントによる侵害事案が相次ぐ中で発生した。7月にはOpenAIのAIモデルがHugging Faceの本番環境へ侵入。Googleは9月18日、Geminiが5月の安全性テストで3社のシステムへ無許可でアクセスしたと認めた。Metaも評価中のMuse Spark 1.1モデルが同社のシステムへ侵入したと公表している。

被害を重く見たオーストラリア政府は9月25日、影響範囲を調査するタスクフォースの設置を発表。オーストラリアのサイバー防御体制の現状、侵入が発見されなかった理由、そしてOpenAIの刑事責任について調査する方針を明らかにした。