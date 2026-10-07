独SAPとベルギーのHRテック企業TechWolfは10月6日（現地時間）、SAPがTechWolfを買収することで合意したと発表した。TechWolfが持つ、従業員の業務内容や保有スキルを可視化する技術を取り込み、人事・人材管理クラウド製品群「SAP SuccessFactors」における人材戦略や要員計画の支援を強化する方針。

取引は、規制当局の承認を含む通常のクロージング条件を前提に、2026年第4四半期中の完了を予定している。取引条件は公表していない。

既存システムのデータから業務内容やスキルを可視化

TechWolfのプラットフォームでは、顧客が接続する既存の人事システムや業務システムのデータを活用する。独自のデータモデル「context graph for work」を用い、従業員が実際にどのような業務を行い、どのようなスキルを持っているかを継続的に可視化する仕組みだ。

また、個々のタスクを含む業務内容、従業員が保有・活用するスキル、外部労働市場の情報を整理し、組織の状況をデータで表す。これらを顧客の事業戦略と関連付け、採用、リスキリング、人材の再配置に関する判断を支援するという。

買収により、このデータモデルに加え、TechWolfのAIモデルと応用AI研究チームがSAPに加わる予定だとしている。

業務・スキルデータを統合し、人材育成や配置の判断を支援

SAPは、TechWolfの技術をSAP SuccessFactorsの中核機能として位置付け、従業員のスキルの把握や要員計画、組織設計の見直しを支援する方針だ。

具体的には、買収完了後に両社が、従業員の保有・活用するスキルに関するデータと、実際の業務内容に関するデータを統合する予定だという。これらのデータを活用し、人事部門や事業部門の責任者による人材育成や配置に関する意思決定を支援するとしている。

また、買収完了後には、AIを活用した人員・スキルの最適化に向けた新たなソリューションを共同開発する計画も明らかにした。

SAPは、取引完了と必要な協議を前提に、TechWolfを共同創業者兼CEOのアンドレアス・デ・ネーベ氏のもとで独立した事業体として維持する方針。同社のプラットフォームは、今後もSAPの顧客とSAP以外の顧客の双方に提供されるという。