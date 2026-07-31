マイナビは、プラスアルファ・コンサルティングとの協業プロダクトであるタレントマネジメントシステム「マイナビ TalentBase」において、独自の職業スキルタクソノミーの搭載を順次開始する。

スキルタクソノミーとは、業界や組織、職業に関連するスキル要件を網羅的に一覧化し、分類・体系化したもの。

「マイナビ TalentBase」の概要

同システムは、同社が培ってきた採用・就職支援や人材育成に関する知見と、タレントマネジメントシステム「タレントパレット」のデータ活用基盤を融合した人材データプラットフォーム。

採用から育成、評価、配置、定着までの人事施策を一気通貫で支援し、スキルや適性、エンゲージメントなどのデータを活用することで、人材マッチングの高度化や最適配置を実現する。

追加される機能

今回のアップデートにより、独自の職業スキルタクソノミーとAIを活用することで、職業・スキル・資格等を共通の基準で整理し、人材情報の可視化から人材発掘、配置、育成までを一貫して支援する仕組みを実装する。

スキルタグ管理

自社の事業や従業員に関連する職業を選択することで、求められるスキルや資格情報を共通の基準である「スキルタグ」として整理・把握することが可能になる。

これにより、職業ごとに求められるスキル・資格と従業員の保有スキルを同一基準で可視化できる。

職務経歴生成AI

企業が設定した従業員データをもとに、AIが職務経歴書の作成を支援する。さらに、職務経歴に関連するスキルタグを自動で提案することで、従業員一人ひとりのスキルや経験を可視化する。

ポジション管理

企業が登録したポジション名や業務内容などをもとに、AIがそのポジションに必要なスキルタグを自動で提案します。これにより、各ポジションに求められるスキルや要件を共通の基準で可視化する。

タレントリーチ

企業が設定した従業員データをもとに、AIが自己PRやスキルタグの作成を支援する。また、企業は従業員のスキルや経験をもとに社内人材を検索し、ポジションに適した人材へスカウトを送付することが可能。