公共政策と事業構造変革の架け橋

著者は弁護士ドットコム主催のビジネスロイヤーズ・アワードの公共政策部門で優秀賞を授与された。受賞理由は外資企業であるAirbnbのアソシエイト・ジェネラル・カウンセルと日本法人の取締役を兼務し、事業者として政策形成に関与してきた実績が評価されたことにある。Airbnb, Inc.（エアビーアンドビー）は、通称『エアビー』と呼ばれるサンフランシスコに拠点を置く米国の民泊運営企業である。

著者は民泊黎明期の日本において、企業として日本の宿泊施設としての民泊を実装する上での各種制約を超える議論を政策形成の場に持ち込み、著書や講演を通じて、企業内弁護士としての役割を広く発信して、民泊の実装を推し進めてきた。

本書は第4次産業革命と言われる現在、法は与えられた物ではなく、自ら作り出すものに変質すると主張する。

既存の法制度が想定していない領域で次々と生まれるイノベーションに対して、既存ルールは後手に回り、「法の遅れ」が常態となった。

こうなると、既存の法律家が法学部や司法研修所で習得した「六法」の知識だけでは解決不能な事案が頻出する。法律を単に解釈し、遵守する受動的な姿勢ではビジネスの成長を阻害するばかりか、社会的な価値を実現するリスクあるいはハザードになりかねない。

法律家は既存のルールの枠内で正解と思われる判例や学説を墨守する訳にはいかなくなり、新たな時代の事業リスクを引き受けるためのソリューションの提供が求められる。

そうなれば、法規制そのものを見直すという視座、即ち、ルールメイキングの発想が必須となる。本書はそうした視座を踏まえて、これからの法律家には公共政策と法学を連携させ、統治機構の解像度を高める能力が必須となることを力説している。著者は実体験に基づき、新しい法曹像の創出を提案しており、組織内弁護士や若きビジネスロイヤーの一読に値する。

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