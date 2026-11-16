Photosynthは11月16日、筑波大学 デジタルネイチャー開発研究センターと、フィジカルAIを活用したロボットの共同研究開発を開始したと発表した。AIによる物理空間の認識・判断からロボットによる行動までを一体的に捉え、変化する実環境に応じて自律的に行動できるロボットの実現を目指す。

シミュレーションから実環境での検証まで実施

共同研究では、AIが物理空間の状況を捉えて判断し、その結果に基づいてロボットが行動するフィジカルAIの研究開発に取り組む。シミュレーション環境での研究開発やロボットへの実装、実環境での検証を通じて、技術の高度化を進める。

共同研究にあたっては、Photosynthが物理空間向けサービスの提供を通じて培った現場のオペレーションに関する知見と、筑波大学の研究知見・研究基盤を組み合わせる。研究開発から実環境での検証、将来の社会実装までを見据えて取り組む方針だ。

将来的には、警備、施設運営、物流、清掃をはじめ、人による認識・判断・行動が必要とされる領域への展開を検討する。

物理空間の運営で培った知見を活用

Photosynthグループは、スマートロックを活用したクラウド型「Akerun入退室管理システム」や施設運営BPaaS「Migakun」、クラウド型顧客管理・決済システム「fixU」などを提供してきた。これらのサービスを通じて培った物理空間の運営に関する知見を、今回の共同研究開発に活用する。

同社は2026年3月、フィジカルAIの研究開発拠点「Photosynth Physical AI Lab」を稼働した。また、AWSジャパンのフィジカルAI開発支援プログラムにも採択されるなど、同分野の研究開発を進めている。

筑波大学 デジタルネイチャー開発研究センターでセンター長を務める落合陽一教授は、物理空間における人の仕事をAIを含むコンピューティングで処理するには、認識、判断、身体を通じた動作を一連のものとして設計する必要があると説明している。