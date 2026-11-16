アイリスオーヤマとNTT西日本は11月16日、AIで設備やロボットを統合管理する「マルチロボティクスプラットフォーム」を活用した共同実証の成果を発表した。セキュリティカメラと清掃ロボットの連携に加え、メーカーや種類が異なるロボット間の情報共有とタスク分担、ロボットの自律動作について、技術的成立性を実証したという。

カメラ画像を解析し、清掃ロボットに作業を指示

マルチロボティクスプラットフォームは、NTT西日本が開発を担う統合管理システムだ。施設内のネットワークに接続できるセキュリティカメラやエレベーター、フラッパーゲート、各種ロボットなどから得た情報をクラウド上で一元管理する。AIが施設全体の状況を把握した上で、設備やロボットを連携・制御することを目指している。

今回の実証では、統合管理に必要な基礎技術を構築するとともに、VLM（Vision-Language Model）、LLM（Large Language Model）、VLA（Vision-Language Action）を活用した。VLMが施設全体の状況を把握・分析し、LLMがその情報を基に設備やロボットへ指示する仕組みだ。さらにVLAを用いて、ロボットが指示内容や周辺環境に応じて自律的に判断・行動する動作可能性も確認したという。

具体的には、セキュリティカメラで取得した画像をAIが解析し、その結果に基づいてアイリスオーヤマのDX清掃ロボット「JILBY（ジルビー）」に指示する一連の連携について、技術的成立性を確認した。

技術検証のイメージ

JILBYとugo Novaが情報を共有してタスクを分担

異種ロボット間の連携では、JILBYと、NTT西日本が取り扱うugoのヒューマノイドロボット「ugo Nova」をマルチロボティクスプラットフォームに接続。両ロボットが情報を共有し、それぞれの役割や特性に応じてタスクを分担・連携する仕組みを検証した。さらに、VLAを活用し、ロボットが指示内容や周辺環境に応じて自律的に判断・行動できることも確認したという。

両社は今回の実証で得た知見を基に、技術面の課題や顧客ニーズ、施設管理上の課題を整理し、将来的な商用化・事業化の可能性を検討するとしている。