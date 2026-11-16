Closerは11月16日、ロボット製品の研究開発や販売・導入体制を強化するため、千葉県柏市に「柏の葉ロボティクスセンター」を開設したと発表した。新拠点では、既存製品の機能強化や新たなロボットパッケージの開発、実機検証、顧客向けデモンストレーションなどを行う。

複数案件の実機検証を並行して実施

Closerは、食品や化粧品、医薬品などの製造現場に向けた自動化ロボットを開発・販売する、筑波大学発のAIロボティクス企業。小型協働パレタイズロボット「Palletizy」や小袋移載ロボット「PickPacker」などを展開している。

今回発表された柏の葉ロボティクスセンターは、ソフトウエア開発や製品評価、顧客向けデモンストレーションを並行して進められる拠点として開設された。ロボット制御ソフトウエアの研究開発をはじめ、実機を使った製品評価や導入前の技術検証などを担う。

Closerは、新拠点で独自の共通ソフトウエア基盤を活用し、既存製品の機能拡張や性能向上に取り組む。これまでに蓄積したソフトウエア資産や製造現場で得た知見を新製品にも生かし、新たな用途に対応するロボットパッケージの開発や製品ラインアップの拡充を進める。

また、顧客の製品サンプルを使った動作検証や製品デモンストレーションの実施環境も拡充した。複数の案件を並行して検証できる環境を活用し、より多くの顧客が製品の性能や導入効果を具体的に確認できる機会を拡大するという。

このほか、開発・検証プロセスの効率化や製品の標準化を図り、品質と信頼性の向上につなげる。製品の供給体制も強化し、新製品の投入や販売機会の拡大、安定供給を一体的に進めるとしている。