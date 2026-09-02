Phoronixは8月28日(現地時間)、「The Linux Kernel Is Approaching 2,000 CVEs Per Release - Phoronix」において、Linuxカーネルのリリース当たりに修正される脆弱性(CVE: Common Vulnerabilities and Exposures)が急増し、2000件を超える可能性があると報じた。

これは9月21日から23日にかけて開催予定の「Kernel Recipes 2026」にて講演を予定しているGreg Kroah-Hartman氏が「CVEs per release」と題するグラフを公開したことで明らかになった。

  • 修正されたCVE件数の推移　出典：Greg Kroah-Hartman氏の投稿

    修正されたCVE件数の推移　出典：Greg Kroah-Hartman氏の投稿

CVE修正急増、AIによるコード解析も影響か

公開されたグラフを分析すると、Linux 6.9から6.19までは、1リリース当たりおよそ500件の修正件数で推移していたことがわかる。ところが7.0で状況は一変し、2倍以上の1250件ほどに増加。さらに7.2では2000件に迫る勢いとなっている。このペースが続けば、リリース当たりの修正件数は7.3の時点で2000件を超える計算となる。

この急激な変化の背景には、AIによるコード解析の高速化に加え、Linuxカーネルを構成するコードの巨大さがある。記事によるとソースツリーは約4000万行に達するという。

一般的にオペレーティングシステムの中核を構成するカーネルは、幅広いデバイスへの対応、オーバーヘッドの低減、応答性、安定性などが求められ、複雑なコードで構成される。Linuxカーネルのソースツリーは約4000万行に達しており、AI/LLMによる解析によって、これまで見つかっていなかった脆弱性が発見される余地も大きい。

Phoronixは、こうした修正件数の増加の背景として、AI/LLMによるLinuxカーネルのコード解析が広がっていることを挙げている。ただ、実際に発見された問題の多くは深刻度の低い脆弱性であり、古いドライバーや利用頻度の低いコードも含まれる。ただし、Phoronixによると、発見される問題の多くは優先度の低い脆弱性で、古いドライバや利用頻度の低いコードに含まれるものも多く、影響は限定的なケースが多いという。

また、この動きが良い影響を与えた可能性も指摘されている。不具合やセキュリティ問題の報告が過剰に増えたことで、2026年は不要になった古いカーネルコードを整理する動きを促す要因にもなったという。

なお、Kroah-Hartman氏は「すべてのグラフを投稿していません。1カ月後の講演をお待ちください。」と述べ、グラフの内容、捉え方については講演で説明するとした。詳細については講演を待たなければならないが、それでも修正件数が増加傾向にあることは間違いない。

杉山貴章

杉山貴章

すぎやまたかあき

2002年に有限会社オングスを設立。Javaを中心としたソフトウェア開発や，プログラミング関連書籍の執筆，IT系の解説記事事やニュース記事の執筆などを手がける。また，専門学校の講師としてプログラミングやソフトウェア開発の基礎などを教えている。
著書・共著書に，『プロになるJava ―仕事で必要なプログラミングの知識がゼロから身につく最高の指南書』（共著，技術評論社）、『正規表現書き方ドリル』（技術評論社）、『Javaアルゴリズム+データ構造完全制覇』（共著，技術評論社）、など多数。

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