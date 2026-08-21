Windows Latestは8月17日(現地時間)、「Microsoft just rebuilt one of Windows 11's oldest tools in modern UI, rollout starts in the next few days」において、MicrosoftがWindows 11向けに開発している新しい印刷管理ツールがリリースプレビューチャネルに導入されたと伝えた。

同ツールはこれまでBetaビルドなどでテストされていた。Windows Latestは8月初旬にツールを発見し、初期の実験段階にあると評価していたが、それから2週間ほどでリリースに向けた最終調整が開始された形だ。

新しい印刷管理ツールはリリースプレビューチャネルのWindows 11ビルド26100.9267および26200.9267(KB5120998)に導入された。公式のリリースアナウンスに記載はないものの、リリースプレビューチャネルは正式リリース直前のテスト段階に位置づけられており、まもなく一般向けの提供を開始すると予想されている。

従来の印刷管理ツール

「印刷の管理」、旧式UIからWinUIベースの画面へ

Windows 11の印刷管理ツールは「Windowsツール」→「印刷の管理」から起動する。新ツールはWinUIを採用し、長年使われてきたMMC形式の管理コンソールを現代的な画面へ再構成している。

従来版はファイル、操作、ヘルプなどのメニューバーと3ペイン構成を備え、古いWindowsの管理画面を残していた。新ツールではハンバーガーメニューからはじまるモダンなレイアウトを採用し、Windows 11アプリと調和する外観を備える。

機能面は従来版を維持していることが確認された。管理者およびパワーユーザー向けに、プリンタ、印刷キュー、プリンタドライバー、ポート、印刷サーバー、共有プリンターの管理機能を提供する。

表示するプリンタ情報の選択画面も刷新され、「列の追加／削除」パネルから必要な項目を選択する仕組みが採用された。ドライバーのプロパティ画面ではドライバーファイルのパス、構成ファイル、依存ファイルをスクロール形式で確認できる。

プリンタ移行画面については従来の画面が残された。Microsoftは今回の取り組みでWinUIへの移行を完了させず、段階的に旧式コンソールを移行する計画とみられる。

まもなく正式リリースの見込み

リリースプレビューチャネルの最新ビルドは8月14日にリリースされた。今後のスケジュールは公開されていないが過去の事例から予測すると、8月末ごろリリース予定のプレビュー更新プログラムで正式導入する流れになるとみられる。その後、不具合が発見されなければ、9月のセキュリティ更新プログラムにも導入され、広く展開が開始される見込みだ。