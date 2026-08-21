Windows Latestは8月17日(現地時間)、「Microsoft just rebuilt one of Windows 11's oldest tools in modern UI, rollout starts in the next few days」において、MicrosoftがWindows 11向けに開発している新しい印刷管理ツールがリリースプレビューチャネルに導入されたと伝えた。

同ツールはこれまでBetaビルドなどでテストされていた。Windows Latestは8月初旬にツールを発見し、初期の実験段階にあると評価していたが、それから2週間ほどでリリースに向けた最終調整が開始された形だ。

新しい印刷管理ツールはリリースプレビューチャネルのWindows 11ビルド26100.9267および26200.9267(KB5120998)に導入された。公式のリリースアナウンスに記載はないものの、リリースプレビューチャネルは正式リリース直前のテスト段階に位置づけられており、まもなく一般向けの提供を開始すると予想されている。

  • 従来の印刷管理ツール

    従来の印刷管理ツール

「印刷の管理」、旧式UIからWinUIベースの画面へ

Windows 11の印刷管理ツールは「Windowsツール」→「印刷の管理」から起動する。新ツールはWinUIを採用し、長年使われてきたMMC形式の管理コンソールを現代的な画面へ再構成している。

従来版はファイル、操作、ヘルプなどのメニューバーと3ペイン構成を備え、古いWindowsの管理画面を残していた。新ツールではハンバーガーメニューからはじまるモダンなレイアウトを採用し、Windows 11アプリと調和する外観を備える。

機能面は従来版を維持していることが確認された。管理者およびパワーユーザー向けに、プリンタ、印刷キュー、プリンタドライバー、ポート、印刷サーバー、共有プリンターの管理機能を提供する。

表示するプリンタ情報の選択画面も刷新され、「列の追加／削除」パネルから必要な項目を選択する仕組みが採用された。ドライバーのプロパティ画面ではドライバーファイルのパス、構成ファイル、依存ファイルをスクロール形式で確認できる。

プリンタ移行画面については従来の画面が残された。Microsoftは今回の取り組みでWinUIへの移行を完了させず、段階的に旧式コンソールを移行する計画とみられる。

まもなく正式リリースの見込み

リリースプレビューチャネルの最新ビルドは8月14日にリリースされた。今後のスケジュールは公開されていないが過去の事例から予測すると、8月末ごろリリース予定のプレビュー更新プログラムで正式導入する流れになるとみられる。その後、不具合が発見されなければ、9月のセキュリティ更新プログラムにも導入され、広く展開が開始される見込みだ。

後藤大地

後藤大地

ごとうだいち

2002年にオングスを設立。IT分野を中心に、国内外の最新動向を扱うニュース記事の執筆や、専門知識を生かした書籍の執筆に取り組んでいる。技術トレンドを的確に捉え、専門的な内容を分かりやすく伝えることを得意とする。
執筆活動と並行して、企業システムの設計・開発・保守にも長年携わってきた。特にサイバーセキュリティやソフトウェア開発に関する深い知見と実務経験を持ち、技術とビジネスの両面からIT分野を捉えている。海外での取材経験も豊富で、現地企業や技術者への取材を通じ、グローバルな視点から情報を発信している。

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