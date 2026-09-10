毎回同じ指示を書き、同じ手順で情報を集め、同じ形式で成果物を作る――。生成AIの利用に慣れてくると、「作業のたびにプロンプトを入力するのが面倒だ」と感じませんか。書籍『Claude Cowork スゴイ活用術』（AI部・著／マイナビ出版）をもとに、定型業務を「仕組み」に変える3つの機能（スキル・コネクタ・スケジュール）の活用方法を追っていきます。

繰り返す指示は「スキル」に覚えさせる - 一度作れば一言で呼び出せる

最初の一歩が「スキル」です。スキルとは、いわば作業の型をClaudeに覚えさせる仕組みです。同書はこう説明します。

スキル（Skills）は、「Claudeに覚えさせる作業マニュアル」です。毎回プロンプトで指示していたルール・手順・フォーマットをファイルにしておくと、Claude Coworkがタスクの種類に応じて自動で参照してくれます。

では、どんな業務をスキルにすればよいのでしょうか。同書は判断の基準を拍子抜けするほど平易に示しています。

スキルにすべきかどうかの判断はシンプルです。「同じような指示を、これまで何度も書いたな」と感じたら、それがスキル化の合図です。

一度スキルにしてしまえば、それ以降の指示はぐっと軽くなります。同書は、その効果を「手間は最初の一度だけ」という言葉で整理しています。

最初にスキルを作る手間は1回だけ。その後の何十回ぶんの「指示を書く時間」と「品質のブレ」がまとめて消えるので、繰り返し使うタスクほど効果が大きくなります。

一度スキルに登録すれば、次からは一言。1つのコマンドで同じ品質の成果物が出てくる（キャプション・画像とも『Claude Cowork スゴイ活用術』より引用）

スキルは「SKILL.md」というMarkdownファイルで登録します。上図のように、一度作業の型を登録しておけば、Claude Coworkがタスクに応じて参照したり、ユーザーがスキル名を指定して呼び出したりできます。

必要な情報を探し回らない - 「コネクタ」でメールやSlackを業務につなぐ

スキルは強力ですが、そのままではClaudeに共有したファイルしか扱えません。ここで登場するのが、外部サービスへの橋渡し役となる「コネクタ」です。

コネクタ（Connectors）は、Claudeを外部のサービスと接続する仕組みです。コネクタを設定すると、ClaudeはGmailのメールを読めるようになったり、Google Driveのファイルを操作できたり、Slackにメッセージを投稿できたりします。

外部サービスにつなぐとなると、権限の扱いが気になります。同書は、いきなり広く許可せず、狭く始めることを推奨しています。

接続するコネクタは、必要なものだけに絞るのがおすすめです。認証画面では「読み取りのみ」「下書き・送信も含む」といった単位で権限が示されるので、まずは読み取り中心の使い方から始め、必要に応じて広げていくと安全です。

次のプロンプトは、メールから会議の予定を拾ってカレンダーに登録させる指示です。処理・出力から、勝手に確定・返信させないための注意までが一続きになっています。

Gmailの過去24時間の未読メールから、日程調整・会議依頼を検出し、 Googleカレンダーに登録してください。 \#処理フロー - メールから「日時・場所・所要時間・議題」を抽出 - 私のカレンダーで空き状況を確認 - 空いていれば「仮」ステータスで予定を追加 - 競合していれば、その旨を「要調整リスト」に記録 - 追加した予定について、先方への確認メール下書きを作成 \#出力 - 登録予定一覧.md（どの予定を入れたか） - 要調整リスト.md（競合しているもの） \#注意 - 予定は「仮」ステータスで入れる（私が最終確認して確定） - 自動返信はしない（下書きまで）

「仮」で登録し、返信は「下書きまで」と限定することで、最後の確定は人間が握る設計になっているのが要点です。

決まった作業を、決まった時刻に - 「スケジュール機能」で定期実行

スキルで型を作り、コネクタで必要な情報につないでも、実行するタイミングで呼び出す手間は残ります。それを解決に導くのが「スケジュール」による定期実行です。

「毎回同じ手順でやっている」と感じる業務はありませんか。これらの定型業務は「内容は変わらないのに時間だけ取られる」代表例です。Claude Coworkのスケジュール機能と組み合わせれば、人間が関与しなくても自動で回る状態が作れます。

同書ではシンプルな活用例として、毎朝8時にダッシュボードを作成するプロンプトを紹介しています。GoogleカレンダーとGmailを情報源に指定したうえで、参照する日時の範囲も絞り込んでいます。

毎朝8：00に、本日のダッシュボードを作成して Slack DMに送ってください。 \#情報源 - Googleカレンダー（本日の予定） - Gmail（過去24時間の未読） \#出力（簡潔に） - 今日の予定（タイムライン） - 要対応メール上位5件（件名・送信者・要点） - 今日のフォーカス3つ

プロンプトを入力した後は、次のような流れで定期実行されると同書は説明します。

このようなプロンプトを送ると、Claudeがスケジュール設定の確認を求めてきます。表示された内容を確認して「スケジュール」ボタンを押すと、毎朝自動でダッシュボードが届くようになります。

定型業務を仕組みにする - スキル・コネクタ・スケジュールの役割分担

Claude Coworkが持つスキル・コネクタ・スケジュールの3機能は、単体でも役立ちますが、噛み合ったときに真価を発揮します。同書は、毎朝メールの返信下書きが用意されている状態を例に、3機能の役割分担をこう描いています。

白紙から書き始める朝の負担がなくなり、人間は下書きを確認して送るだけになります。スキルが「自分の文体」を、コネクタが「メールの取得・保存」を、スケジュールが「毎朝の実行」を担当する、という分担です。

型を持たせるスキル、情報につなぐコネクタ、時刻を引き受けるスケジュール。3つの機能が役割を分け合うと、Claude Coworkは単発で指示を受ける相手から、仕事の型に沿って動く「自分だけの従業員」のような存在へと近づきます。

ただし、Claude Coworkに任せきりにしてよいわけではありません。同書は、自動化してよい範囲に一貫した線を引いています。

メール送信は必ず「下書き」まで、送信は人間が最終確認

CRM・DBの更新は「提案」にとどめ、人間が承認

Slack投稿は、最初は承認を挟んで様子を見る

取り返しのつかない操作（削除など）は自動化しない

送信や重要な更新といった最終判断は人が担う――。その前提で任せる範囲を設計することが、仕組みを使い続けるための土台になります。まずは「同じ指示を何度も書いたな」と感じる業務を一つ選び、スキルとして型にするところから始めるとよいでしょう。