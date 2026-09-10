毎回同じ指示を書き、同じ手順で情報を集め、同じ形式で成果物を作る――。生成AIの利用に慣れてくると、「作業のたびにプロンプトを入力するのが面倒だ」と感じませんか。書籍『Claude Cowork スゴイ活用術』（AI部・著／マイナビ出版）をもとに、定型業務を「仕組み」に変える3つの機能（スキル・コネクタ・スケジュール）の活用方法を追っていきます。
繰り返す指示は「スキル」に覚えさせる - 一度作れば一言で呼び出せる
最初の一歩が「スキル」です。スキルとは、いわば作業の型をClaudeに覚えさせる仕組みです。同書はこう説明します。
スキル（Skills）は、「Claudeに覚えさせる作業マニュアル」です。毎回プロンプトで指示していたルール・手順・フォーマットをファイルにしておくと、Claude Coworkがタスクの種類に応じて自動で参照してくれます。
では、どんな業務をスキルにすればよいのでしょうか。同書は判断の基準を拍子抜けするほど平易に示しています。
スキルにすべきかどうかの判断はシンプルです。「同じような指示を、これまで何度も書いたな」と感じたら、それがスキル化の合図です。
一度スキルにしてしまえば、それ以降の指示はぐっと軽くなります。同書は、その効果を「手間は最初の一度だけ」という言葉で整理しています。
最初にスキルを作る手間は1回だけ。その後の何十回ぶんの「指示を書く時間」と「品質のブレ」がまとめて消えるので、繰り返し使うタスクほど効果が大きくなります。
スキルは「SKILL.md」というMarkdownファイルで登録します。上図のように、一度作業の型を登録しておけば、Claude Coworkがタスクに応じて参照したり、ユーザーがスキル名を指定して呼び出したりできます。
必要な情報を探し回らない - 「コネクタ」でメールやSlackを業務につなぐ
スキルは強力ですが、そのままではClaudeに共有したファイルしか扱えません。ここで登場するのが、外部サービスへの橋渡し役となる「コネクタ」です。
コネクタ（Connectors）は、Claudeを外部のサービスと接続する仕組みです。コネクタを設定すると、ClaudeはGmailのメールを読めるようになったり、Google Driveのファイルを操作できたり、Slackにメッセージを投稿できたりします。
外部サービスにつなぐとなると、権限の扱いが気になります。同書は、いきなり広く許可せず、狭く始めることを推奨しています。
接続するコネクタは、必要なものだけに絞るのがおすすめです。認証画面では「読み取りのみ」「下書き・送信も含む」といった単位で権限が示されるので、まずは読み取り中心の使い方から始め、必要に応じて広げていくと安全です。
次のプロンプトは、メールから会議の予定を拾ってカレンダーに登録させる指示です。処理・出力から、勝手に確定・返信させないための注意までが一続きになっています。
Gmailの過去24時間の未読メールから、日程調整・会議依頼を検出し、
Googleカレンダーに登録してください。
\#処理フロー
- メールから「日時・場所・所要時間・議題」を抽出
- 私のカレンダーで空き状況を確認
- 空いていれば「仮」ステータスで予定を追加
- 競合していれば、その旨を「要調整リスト」に記録
- 追加した予定について、先方への確認メール下書きを作成
\#出力
- 登録予定一覧.md（どの予定を入れたか）
- 要調整リスト.md（競合しているもの）
\#注意
- 予定は「仮」ステータスで入れる（私が最終確認して確定）
- 自動返信はしない（下書きまで）
「仮」で登録し、返信は「下書きまで」と限定することで、最後の確定は人間が握る設計になっているのが要点です。
決まった作業を、決まった時刻に - 「スケジュール機能」で定期実行
スキルで型を作り、コネクタで必要な情報につないでも、実行するタイミングで呼び出す手間は残ります。それを解決に導くのが「スケジュール」による定期実行です。
「毎回同じ手順でやっている」と感じる業務はありませんか。これらの定型業務は「内容は変わらないのに時間だけ取られる」代表例です。Claude Coworkのスケジュール機能と組み合わせれば、人間が関与しなくても自動で回る状態が作れます。
同書ではシンプルな活用例として、毎朝8時にダッシュボードを作成するプロンプトを紹介しています。GoogleカレンダーとGmailを情報源に指定したうえで、参照する日時の範囲も絞り込んでいます。
毎朝8：00に、本日のダッシュボードを作成して
Slack DMに送ってください。
\#情報源
- Googleカレンダー（本日の予定）
- Gmail（過去24時間の未読）
\#出力（簡潔に）
- 今日の予定（タイムライン）
- 要対応メール上位5件（件名・送信者・要点）
- 今日のフォーカス3つ
プロンプトを入力した後は、次のような流れで定期実行されると同書は説明します。
このようなプロンプトを送ると、Claudeがスケジュール設定の確認を求めてきます。表示された内容を確認して「スケジュール」ボタンを押すと、毎朝自動でダッシュボードが届くようになります。
定型業務を仕組みにする - スキル・コネクタ・スケジュールの役割分担
Claude Coworkが持つスキル・コネクタ・スケジュールの3機能は、単体でも役立ちますが、噛み合ったときに真価を発揮します。同書は、毎朝メールの返信下書きが用意されている状態を例に、3機能の役割分担をこう描いています。
白紙から書き始める朝の負担がなくなり、人間は下書きを確認して送るだけになります。スキルが「自分の文体」を、コネクタが「メールの取得・保存」を、スケジュールが「毎朝の実行」を担当する、という分担です。
型を持たせるスキル、情報につなぐコネクタ、時刻を引き受けるスケジュール。3つの機能が役割を分け合うと、Claude Coworkは単発で指示を受ける相手から、仕事の型に沿って動く「自分だけの従業員」のような存在へと近づきます。
ただし、Claude Coworkに任せきりにしてよいわけではありません。同書は、自動化してよい範囲に一貫した線を引いています。
- メール送信は必ず「下書き」まで、送信は人間が最終確認
- CRM・DBの更新は「提案」にとどめ、人間が承認
- Slack投稿は、最初は承認を挟んで様子を見る
- 取り返しのつかない操作（削除など）は自動化しない
送信や重要な更新といった最終判断は人が担う――。その前提で任せる範囲を設計することが、仕組みを使い続けるための土台になります。まずは「同じ指示を何度も書いたな」と感じる業務を一つ選び、スキルとして型にするところから始めるとよいでしょう。
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著者：AI部
発売日：2026年8月27日
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