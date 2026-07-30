トーシンパートナーズホールディングス代表取締役・小笠原一義が語る「長期で顧客に伴走し続ける投資用マンション供給を」

当社は個人投資家向けの投資用マンションの企画・開発から販売、入居者の募集・物件管理をワンストップで行う総合不動産デベロッパーです。

「貯蓄から投資へ」の流れの中で、不動産投資が注目されています。ただ、足元では我々が築いてきたビジネスモデルの継続が可能か、注意深く見ています。開発原価の高騰に加え、金融機関が貸出を引き締めるという転換などがあれば、市場は一気に反転します。リスクシナリオは常に想定して、経営しています。

我々の強みは「実績」と「信頼」です。30数年間の歴史の積み重ねによる信頼は確固たるものだと考えています。

我々は若い頃にワンルームマンションをご購入いただき、定年を迎えてローンを完済し、年金代わりに収入を得ているお客様とお付き合いを続けていますが、業界内にこのような会社がどれだけあるでしょうか。お客様のライフステージに寄り添い、伴走し続けている実績は、他社とは圧倒的に異なります。

以前はオーナー様が我々にご相談なく他社経由で物件を売却してしまうケースが増加していましたが、その数は大幅に減少しました。アフターフォローのサービスを徹底的に充実させ継続的なコミュニケーションの強化が功を奏しています。

長期間保有する意味を忘れてしまいそうになるお客様に対しても、私たちが寄り添い、資産を持ち続ける価値を再び理解していただく。こうした取り組みが実を結び、長期の信頼関係に繋がっていると感じています。

当社は事業の中で、大きく2つの価値を追求しています。

1つは住む方にとっての「住む喜び」です。快適で、安心でき、感性を刺激されるような妥協のないデザインを目指しています。画一的なワンルームマンションとは一線を画す物件を供給することがこだわりです。

もう1つは、投資家にとっての「持つ喜び」です。効率や利回りだけを優先し、安普請のマンションを作るという選択肢もありますが、事業利益の許す範囲で、徹底的にこだわった品質の物件を供給しています。おかげ様で、海外のデザインアワードを総なめにするほど高い評価をいただけるようになりました。投資家の方々にとって将来の不安の解消に向けて質の高い物件を持つことはプラスになります。

ただ、開発環境自体は現在非常に厳しく、単に「いいマンションをつくりたい」という思いだけでは事業として成立しない状況です。ゼネコン側も人手不足で現場監督を置けず、案件を請け負えないとはっきりおっしゃるケースも増えています。

どう供給を維持し、社内の企画や発注方法を再構築して利益を確保していくか。これからの3～5年は、妥協なき品質を維持しながらも、徹底して無駄を削ぎ落とし、筋肉質な組織作りに徹することが経営課題です。

当社は「LENZ」という不動産投資ブランドを展開しています。昨今、節税や目先の利益だけを強調し、あたかもリスクのない投資かのようにライトに販売する風潮が目立ちます。しかし、不動産投資は他人の資本と時間を活用し、最終的にご自身やご家族の将来の不安を解消するために長期間持ち続けるものです。私たちは「将来価値で選ぶ不動産投資」というコンセプトで、お客様に現物を持つことの実感を持っていただき、正しい選択をしていただきたいという強い思いを持っています。

目先の利回りなど条件の良さではなく、20年30年という長期的な視点に立って提供される価値の総量で不動産投資を判断することが大事になります。