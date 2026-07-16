米OpenAIは7月15日（現地時間）、AIコーディングエージェント「Codex」向けのコントローラー「Codex Micro」の予約販売を開始した。カスタマイズ可能な入力デバイスを手がけるWork Louderと共同開発した数量限定製品で、価格は230ドル。OpenAIの公式オンラインストア「Supply Co.」で販売する。出荷開始は7月24日を予定している。

Codex Microはキーボードの横に置いて使う小型のマクロパッドである。13個のメカニカルスイッチ、タッチセンサー、ダイヤル、ジョイスティックを装備する。キースイッチはクリッキーとサイレントの2種類から選べる。BluetoothとUSB-Cによる接続に対応し、対応環境はMacとWindows。筐体にはポリカーボネートとアルミニウムを用い、RGBライティングも搭載する。

Codex Microは、「エージェント作業のためのコマンドセンター」として設計された。Codexの機能を呼び出すだけのショートカットキーではなく、複数のエージェントによるタスクを監視し、変更の承認や拒否などの操作を物理インターフェースにまとめた製品である。

上部に配置された半透明の6つのキーは「Agent Key」で、待機、思考中、完了、入力待ち、エラーといったタスクの状態に応じて点灯色を変える。ユーザーはCodexの画面を切り替えることなく、複数のタスクの進行状況を手元で把握できる。

Agent Keyをシングルタップすると該当エージェントのスレッドが表示される。エージェントやスレッドの割り当ては、Codexの設定ページでカスタマイズできる。

下部に並ぶ6つのキーは「Command Key」で、変更の承認や拒否、音声入力を始めるプッシュ・トゥ・トーク、新しいチャットの開始など、利用頻度の高い操作がデフォルトで割り当てられている。ジョイスティックには最大4つのスキル（プリセットまたはカスタム）を割り当てられ、プルリクエストのレビューやデバッグ、リファクタリングといった定型ワークフローを呼び出せる。ダイヤルは推論レベルの調整などに利用できる。回転で選択を変更し、押して確定する。

キー、ダイヤル、ジョイスティックには、Work Louderの設定ソフト「Input」を使って独自のショートカットを割り当てられるほか、6つのレイヤーに操作を整理できる。付属品として、Codexのアイコンをあしらった専用キーキャップ32個（1Uサイズ31個、2Uサイズ1個）が同梱される。

Supply Co.は日本を含む多くの国・地域への配送に対応しているが、配送上の制約などにより発送できない地域もある。

Yoichi Yamashita

Yoichi Yamashita

好きなアーティストの話で意気投合したニューヨーク州立大学の職員に紹介状を書いてもらい、それを握りしめて渡米。大学時代がちょうどパソコン黎明期と重なり、今よりはるかに高価だったパソコンを好きなだけいじれたおかげか、卒業後はニューヨークのビジネス誌にもぐり込むことに成功。Windows 95発売直前、現在のAIブームに比べるとずっとサブカル寄りで、どこか怪しげな熱気に満ちていた「インターネット」の担当を押し付けられ、以来、IT・テクノロジー畑をふらふらと歩き続けている。

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