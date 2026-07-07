Windows Centralは、「I found a hidden way to limit RAM on Windows 11, and the results were way more surprising than I expected｜Windows Central」において、Windows 11のメモリ容量を制限する方法を伝えた。

これはメモリ容量の少ないデバイス環境をソフトウェアで再現する手法。アプリやシステムの動作試験に使用できるという。

「BOOT Advanced Options」にある「Maximum memory」を利用すると、Windows 11で使用するメモリ容量を制限できる

Windows 11だけで低メモリ環境を再現する

Windows 11のメモリ容量を制限する手順は次のとおり。

ショートカットキー「Win+R」を入力して「ファイル名を指定して実行」ダイアログを開く

コマンド「msconfig」を入力してOKをクリックする

システム構成ダイアログが起動するので、「ブート」タブをクリックする

インストールされたWindowsが複数表示された場合は、ブート可能なWindowsを選択する

「詳細オプション」ボタンをクリックする

「最大メモリ」をチェックする

希望のメモリ容量(単位はMB)を入力する。最小サイズは4096で、この2のべき乗に1GBを足した値(5120など)を推奨する

OKをクリックする

適用をクリックする

OKをクリックする

コンピュータを再起動する

指定したメモリ容量は、その全部がオペレーティングシステムに割り当てらるとは限らない。Windows Centralは「物理アドレス空間の一部が他のコンポーネント用に予約される」と述べ、その消費量に相当する1GBの加算を推奨している。

再起動後にタスクマネージャーを起動すると、メモリが指定サイズに制限されたことを確認できる。この設定は保存されるため、次回以降の起動時にも維持される。

元のメモリ容量に戻す方法

制限したメモリ容量を元に戻す手順は次のとおり。

ショートカットキー「Win+R」を入力して「ファイル名を指定して実行」ダイアログを開く

コマンド「msconfig」を入力してOKをクリックする

システム構成ダイアログが起動するので、「ブート」タブをクリックする

インストールされたWindowsが複数表示された場合は、ブート可能なWindowsを選択する

「詳細オプション」ボタンをクリックする

「最大メモリ」のチェックをはずす

OKをクリックする

適用をクリックする

OKをクリックする

コンピュータを再起動する

利用できないPCもある

Windows Centralによると、この手法は一部のデバイスでは利用できない、または、無視される可能性があるという。セキュアブートを有効にしているデバイスで問題が起きると報告されている。

セキュアブートはマザーボードのBIOS設定または、Windows回復環境(WinRE: Windows Recovery Environment)の「トラブルシューティング」→「詳細設定」→「UEFIファームウェアの設定」から調整可能。しかしながら、セキュリティリスクがあるため、セキュアブートの無効化は推奨されていない。

なぜ今この方法が注目されるのか

近年は、AIデータセンターの建設需要によりメモリの価格が高騰している。そのような状況の中、テスト目的のメモリモジュールの挿抜はリスクが高く、破損した場合は大きな出費となる。

この手法は、このような作業を必要としている開発者に推奨の手法と言える。メモリ破損のリスクを回避できることに加え、作業負担の軽減といったメリットも得られる。