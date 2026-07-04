Windows Latestは7月1日(現地時間)、「Windows 11's new Start menu released to all ahead of next big update」において、Windows 11の新しいスタートメニューがすべての対象ユーザーで利用可能になったと報じた。

Microsoftは1月のセキュリティ更新プログラム以降、新しいスタートメニューを段階的に展開しており、サポート文書でも展開対象を順次拡大すると説明している。また、7月2日にはIT管理者向けのWindows Message Centerで組織向け展開を案内し、新しいグループポリシーの提供も開始した。

こうした状況を踏まえ、Windows Latestは段階的な展開が完了し、一般ユーザーを含むすべての対象ユーザーで利用可能になったと報じている。また、今回の全面展開は26H2を前にした準備の一環との見方も示している。一方、Microsoftはその理由について公式には説明していない。

Microsoftが提供するWindows 11の新しいスタートメニュー 出典：Microsoft

Windows 11の新しいスタートメニュー

Windows 11の新しいスタートメニューの注目ポイントは「すべて」セクションの追加だ。アプリを種類ごとにまとめた「カテゴリ」表示、すべてのアプリをアイコン表示する「グリッド」表示、従来のすべてボタンに相当する「一覧」表示をサポートする。

スマートフォンのホーム画面を彷彿とさせる画面構成を採用しており、モダンなデザインについては評価が高い。しかしながら、サイズの大きさ、カスタマイズできない「カテゴリ」表示など、複数の問題点がリリース開始直後から指摘されていた。

バージョン26H2で追加されるスタートメニューの改善

これら問題の改善は現在も続けられており、一部はWindows Insider Programでテストが実施されている。Windows Latestは、Windows Insider Program向けビルドなどから、これらの改善が26H2で導入される可能性が高いとみている。Microsoftは現時点で正式な機能一覧を公表していない。

26H2の新機能に関する公式発表はまだ確認できていないが、Windows Latestはテストの進捗状況から、次の機能の追加を予測している(関連記事：Windows 11のスタートメニュー改善、「ピン留め」「最近」「すべて」を非表示可能に | TECH+(テックプラス))。

スタートメニューのサイズ調整オプションが追加される。ただし、選択肢は「自動(デフォルト)」、「小」、「大」のみ

各セクションの表示／非表示をサポートする。セクションすべてを非表示にできるが、この場合は設定アプリへのリンクが表示される

スタートメニューのアカウント名およびプロフィール画像の非表示オプションが追加される

なお、スタートメニューの改善は26H2のリリース後も続く見込み。フレームワークをWebUIからWinUIに切り替え、低スペックPCにおけるパフォーマンスの改善などが予定されている。