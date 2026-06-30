Windows Centralは6月22日(米国時間)、「I tested Microsoft PC Manager's RAM-freeing tool and learned why high memory usage isn't always a problem｜Windows Central」において、Microsoft公式のPC最適化ツール「Microsoft PC Manager」に搭載されているメモリ解放機能を紹介した。

これはワンクリックで不要なメモリを解放する便利な機能だ。しかしながら、Windows Centralはメモリ使用率が高いという理由だけで頻繁に利用しても、必ずしもパフォーマンス向上にはつながらないと指摘。効果が望める使用タイミングを説明するとともに、適正な利用を呼びかけている。

ブースト機能でメモリ使用率は低下

Microsoft PC Managerは、Microsoftが提供するWindows向けのPC管理ツールだ。「ブースト」機能を実行すると、不要なメモリの解放や一時ファイルの削除をワンクリックで実行できる。

Microsoft PC Managerの起動画面

Windows CentralがWindows 11環境で試したところ、メモリ使用率は約39%から約30%まで低下した。ただし、その一方でPowerToysの一部機能に影響が生じる場面もあり、メモリを解放すれば必ずしもパフォーマンスが向上するわけではないとしている。

メモリ使用率が高くても問題とは限らない

Windowsでは、空いているメモリをキャッシュとして積極的に活用し、アプリやファイルへのアクセスを高速化している。そのため、タスクマネージャーでメモリ使用率が高く表示されていても、それだけでパフォーマンスが低下しているとは限らない。

キャッシュとして利用されているメモリは、ほかのアプリケーションが必要になればWindowsが自動的に解放する。このため、空きメモリが少ないこと自体を過度に心配する必要はない。

むしろ、十分に利用できるメモリまで手動で解放すると、キャッシュが失われ、一時的にアプリの起動やファイルアクセスが遅くなる場合がある。

ブースト機能は「重い」と感じたときの対処法

Windows Centralは、ブースト機能を常用するのではなく、PCの動作が明らかに遅くなった場合に利用することを勧めている。

例えば、メモリリークによって特定のアプリケーションが異常にメモリを消費している場合や、メモリ不足によってディスクへの退避処理（スワップ）が頻繁に発生し、体感できるほど応答性能が低下している場合には、メモリの解放が改善につながる可能性がある。

一方、動作に問題がないにもかかわらず、メモリ使用率だけを理由にブースト機能を繰り返し実行するメリットは小さいという。

また、ブースト機能によって改善を実感する場面が頻繁にある場合は、搭載メモリ自体が不足している可能性も考えられる。そのような状況が続くのであれば、メモリの増設を検討した方が根本的な解決につながるとしている。