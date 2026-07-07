「Teamsは従業員を監視するようになるのではないか」──Microsoft Teamsの新機能「Workplace Check-in」が海外で議論を呼んでいる。

「Workplace Check-in」は、従業員がオフィスにいるかをWi-Fi接続などから自動的に反映する仕組みだ。Microsoftは監視機能ではなく、同僚同士の出社状況を把握しやすくするための機能と説明している。しかし、リモートワーク定着後の出社回帰を背景に、勤務場所が日常的に共有されることへの心理的な抵抗から、海外では「監視ではないか」と議論を呼んでいる。

TeamsのWorkplace Check-inでは、勤務場所がTeams上に表示される 出典：Microsoft

Workplace Check-inとは

Microsoft Teamsの新機能「Workplace Check-in」が海外で議論を呼んでいる。ユーザーが職場にいるかどうか、あるいはどの建物にいるかを、TeamsやMicrosoft 365上の勤務場所情報として反映する機能だ。Microsoftは、Teamsのプレゼンス、OutlookやTeamsの予定表、勤務時間の設定などと組み合わせることで、同僚がどこで働いているかを把握しやすくする狙いがあるとしている。

なお、「Workplace Check-in」は通称として使われているが、Microsoftの公式な機能名としては「Automatic work location updates（勤務場所の自動更新）」、あるいは新サービス「Microsoft Places」の機能の一部として説明されることが多い。

従来、Teamsではユーザーが「在宅」「オフィス」「外出中」といった勤務場所を手動で設定できた。Workplace Check-inは、この勤務場所情報をより簡単に更新するための仕組みだ。ユーザーが会社のWi-Fiに接続した場合や、管理者が設定したデスク周辺機器、たとえばモニターやドッキングステーションに接続した場合に、Teams上の勤務場所が「オフィス」や特定のビルとして反映される。

Wi-Fiを使う場合、企業の管理者はSSIDやBSSIDを設定する。SSIDは無線LANのネットワーク名、BSSIDはアクセスポイントを識別する情報だ。SSIDだけを設定すれば「オフィスにいる」という大まかな表示になり、BSSIDと建物情報を対応付ければ、どの建物にいるかまで表示できる。

つまり、この機能は従業員の位置をGPSで常時追跡するものではない。会社が設定したネットワークや周辺機器との接続をきっかけに、勤務場所のステータスを更新する仕組みである。

Microsoftの説明では、Workplace Check-inは標準で自動的に有効になるわけではない。テナント管理者が機能を有効化し、Wi-Fiや周辺機器の情報を設定する必要がある。Wi-Fiベースのチェックインでは、ユーザーに通知したうえで利用させる方式や、ユーザー自身が有効化する方式も用意されている。さらに、OSレベルでTeamsに位置情報の利用権限を与える必要があり、ユーザーは勤務場所を手動で変更したり、消去したりすることもできる。

Microsoftは、この機能について「従業員の動きや出退勤を追跡するものではなく、履歴データも保存しない」と説明している。勤務場所は現在の状態を示すシグナルであり、終業時刻になると自動的にクリアされる。勤務時間外にWi-Fiや周辺機器へ接続しても、自動更新は行われないとされる。また、対象となるのは企業が設定したネットワークや周辺機器に限られ、カフェや自宅のWi-Fiに接続しただけで位置が更新される仕組みではない。

それでも、この機能は海外で「Teamsが従業員を監視するのではないか」という反応を招いた。とくに「Wi-Fi接続によって出社を自動判定する」という説明は、働く側から見ると、出社状況が会社や同僚に自動的に知られる仕組みに映りやすい。Microsoftはコラボレーションを支援する機能だと説明しているが、利用者の受け止めは必ずしもその通りではない。

なぜ「監視」と受け止められたのか

Workplace Check-inが議論になった背景には、リモートワークの定着と出社回帰の流れがある。コロナ禍を経て在宅勤務やハイブリッドワークが一般化する一方、多くの企業では一定日数の出社を求める動きも強まっている。こうした状況で、Teamsが勤務場所を自動表示する機能を導入すれば、「出社状況を管理されるのではないか」と受け止められるのは自然だ。

問題の本質は、技術そのものではなく利用者の心理にある。 Microsoftの説明では、Workplace Check-inは従業員の行動履歴を蓄積したり、GPSで移動経路を追跡したりする機能ではない。しかし、Teamsはチャットや会議、予定表、プレゼンスを日常的に利用するコミュニケーションツールである。そこに「オフィス」「リモート」といった勤務場所が表示されれば、利用者は自分の状態が常に見られていると感じやすい。

Teamsにはすでにオンライン状況を示すプレゼンス表示があるが、勤務場所という物理的な情報が加わることで、その心理的な影響はさらに大きくなる。例えば、在宅勤務の日に「リモート」と表示されること自体は問題ではないが、出社が暗黙の期待となっている職場では、「今日は出社していない」という評価につながる可能性がある。

利用者が懸念しているのは、会社が勤務場所を把握すること自体ではなく、その情報が上司や同僚の日常的なコミュニケーションの中で共有される点にある。IT部門が管理するログと、Teams上で日常的に目にする勤務場所の表示では、同じ情報でも意味が大きく異なる。Workplace Check-inが「監視」と受け止められた背景には、この違いがある。

本当に変わったのは「見える化」だった

実のところ、Workplace Check-inによって、会社が初めて従業員の勤務場所を把握できるようになるわけではない。多くの企業では以前から、VPNやEntra IDのサインインログ、Wi-Fi認証ログ、入退館記録などを通じて、従業員がどこから業務システムへアクセスしているかをある程度把握できた。これらはセキュリティやシステム運用、コンプライアンスのために記録される情報であり、企業が業務端末やネットワークを管理する以上、一定のログが残ることは珍しくない。

今回変わったのは、「把握できるようになった」ことではなく、「見えるようになった」ことだ。

従来のログは、IT部門やセキュリティ部門が必要に応じて確認する管理情報であり、一般の従業員が日常的に目にするものではなかった。一方、Workplace Check-inは勤務場所の情報をTeamsやOutlookといった日常的なコミュニケーションツールに表示する。つまり、管理者だけが参照する裏側の情報が、上司や同僚も共有する日常の情報へと変わったのである。

この変化には利便性もある。誰がオフィスにいるか分かれば対面で相談しやすくなり、ハイブリッドワークでも打ち合わせを調整しやすい。しかし、その一方で、「今日は出社していない」「いつもリモートだ」といった見方につながる可能性もある。機能そのものは監視を目的としていなくても、組織文化によっては心理的な圧力を生むことがある。

Workplace Check-inの本質は、新しい監視機能が追加されたことではなく、これまで管理情報だった勤務場所が、日常のコミュニケーション空間で共有されるようになった点にある。今回の議論は、この「見える化」がもたらす利便性と心理的な影響の両面に向けられている。

監視と利便性の境界線

Workplace Check-inには、ハイブリッドワークを支援する明確な利点がある。TeamsやOutlookで勤務場所を共有できれば、対面で相談できる相手がいるか、会議後に直接打ち合わせができるかといった判断がしやすくなる。大規模企業や複数拠点、フリーアドレスを採用する職場では、勤務場所を自動更新することで情報の鮮度も保ちやすい。

Microsoftも、この機能は対面での協働を支援するためのものであり、履歴を蓄積して勤務実態を分析したり、従業員の移動を追跡したりするものではないと説明している。また、機能は初期状態で無効で、管理者による設定やユーザーへの通知・同意が必要となるほか、勤務場所を手動で変更・削除することもできる。

一方で、利用者にとって重要なのは機能の仕様だけではなく、実際にどのように運用されるかだ。製品が監視を目的として設計されていなくても、組織によっては勤務場所の表示が出社状況の確認や評価に利用される可能性はある。監視と受け取られるかどうかは、技術よりも運用の問題といえる。

そのため、企業には透明性のある運用が求められる。勤務場所の情報を何の目的で利用するのか、誰が閲覧できるのか、勤怠管理や人事評価には利用しないのかといったルールを明確にし、従業員に説明することが重要だ。利便性と監視の境界は、製品の仕様だけでなく、企業の説明責任と組織文化によって決まる。

Workplace Check-inが投げかけた問い

Workplace Check-inは、新たな監視ツールとして設計された機能ではない。Microsoftの説明では、従業員の移動や出退勤を追跡したり、履歴データを蓄積したりするものではなく、現在の勤務場所を共有してハイブリッドワークでの協働を支援することが目的とされている。

一方で、今回の議論が示したのは、技術そのものよりも「見える化」が利用者に与える心理的な影響だ。企業は以前からVPNやサインインログなどを通じて勤務場所の手掛かりを把握できたが、それらは管理者向けの情報だった。Workplace Check-inは、その情報をTeamsという日常的なコミュニケーションの場へ持ち込んだことで、「見られている」という感覚を生みやすくした。

つまり、問題はTeamsが従業員を監視するかどうかという単純な話ではない。勤務場所という情報を誰が、どの目的で共有し、どのように運用するのかという点にある。Workplace Check-inは、ハイブリッドワークを支える便利な機能にもなり得る一方、組織の運用次第では心理的な監視として受け止められる可能性もある。

利便性と信頼を両立するためには、企業が利用目的や運用ルールを明確に示し、従業員の理解を得ながら活用していくことが欠かせない。それが、監視と利便性の境界線を決めることになる。