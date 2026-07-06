Windows Centralは7月2日(米国時間)、「Microsoft Copilot OS revealed in LEAKED video: Lightweight Windows OS exploration features new desktop UI built entirely around Copilot and agentic AI｜Windows Central」において、Microsoftが2024年に試作したAI OSの紹介動画が流出したと報じた。

流出先はDiscordサーバのBetaWikiで、動画の長さは約3分。コードネーム「Aion」と呼ばれる新しいAI OSを分かりやすく解説する内容とされる。なお、Windows Centralは独自情報として、この動画は実在する内部資料であるとの見方を示している。

Copilotの画面。AionはCopilotを中核に据えたAI OSとして設計されていたとされる 画像：Microsoft

「Aion」とは何か

動画の解説によると、AionはCopilotを中核に据えた「WebベースのエージェントOS」とされる。「Microsoft Edgeをベースに改良を加えて構築された」との説明があることから、Edgeベースの技術を用いた仕組みとみられる。

ユーザーはマルチモーダル入力(テキストや音声など)を通じてファイル検索、アプリの起動、Web閲覧などを行う。Copilotが主要な操作の窓口となる設計で、キーボードやマウス操作を必須としない。

画面構成はWindows 11と似た印象を持つ。下部にはタスクバーがあり、スタートメニューに近いポップアップ画面も備える。ただし、スタートメニュー内部の構成は大きく異なり、AI機能を前提とした設計思想が読み取れる。

特徴的な機能としては「Spaces」がある。アプリやWebサイトを用途別のグループにまとめ、タスクバーに表示する仕組み。Spacesはスタートメニューからも呼び出すことが可能とされ、ワンクリックで複数の項目を復元できる。

Windowsアプリを捨てる設計だった

AionはWebベースの仕組みを採用したことにより、ネイティブのWindowsアプリの実行を廃止した。WebアプリとWebサイトのみ実行し、従来のデスクトップ環境は提供しない。

しかしながら、企業は独自開発したアプリなどを必要としており、ネイティブアプリの実行は不可欠。そこで、AionではWindows 365クラウドPCにリモート接続する仕組みを提供する。Microsoftのクラウド上に構築されたデスクトップ環境をストリーミング利用することで、リモート実行されるネイティブアプリを利用できる。

急激な変化に戸惑うばかりだが、Windows Centralによれば、Windows 11上で動作するAionバージョンも存在したという。このバージョンであればWindowsアプリのローカル実行が可能と推測される。

しかしながら、Windows Centralによると、このAionバージョンは「Win3」と呼ばれる簡略化したWindows上で動作し、アップデートの高速化、バッテリー駆動時間の延長、セキュリティの向上を実現する代償として、従来のWin32アプリはサポートしないという。

Aionの行方は？それともWindowsへ受け継がれたのか

Windows Centralによれば、この動画は2024年に撮影された古い資料とされる。AI OSの可能性を探る試作品だったとみられ、製品として公開する計画が存在したかは不明としている。

一方で、Aionで得られた知見が現在のWindows 11へ反映された可能性は否定できない。「Project Solara」と呼ばれる次世代コンピューター構想がAionの後継の可能性があり、これはAndroid Open Source Project(ASOP)とWindowsの両方で動作するという。

近年はCopilotを巡るユーザーの反応が分かれており、AI機能の積極的な導入には賛否がある。このタイミングでAionの情報が流出した経緯や思惑は定かでないが、Win32アプリを利用できない設計だったことから、正式発表されていれば、従来のWindowsユーザーを中心に議論を呼んだ可能性がある。

Windows CentralはMicrosoftへコメントを求めたが、同社は回答を控えたとされる。