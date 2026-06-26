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三菱電機、企業や自治体などの顧客向けに、人工衛星のデータを利用した温室効果ガス排出量可視化のサービス提供へ。「いぶきGW」などによる実機実証を行う

エネルギー・金属鉱物資源機構(JOGMEC)の公募事業の業務委託先として三菱電機が選ばれ、両者が契約を締結。複数社と連携し取り組む

いぶきGWやGHGSatの衛星コンステレーションによるデータ活用、実地条件下でのメタン排出の検出・定量化の性能を検証。実運用に向けた技術要件や運用手順を整理

三菱電機は、企業や自治体などの顧客向けに、人工衛星のデータを利用した温室効果ガス排出量可視化のサービス提供をめざすと6月25日に発表。H-IIAロケット最終号機で打ち上げられた「いぶきGW」などによる実機実証を進める。

いぶきGWとGHGSat社の衛星コンステレーションを利用した温室効果ガス排出源の特定イメージ

エネルギー・金属鉱物資源機構(JOGMEC)が公募した2026年度「衛星データを用いた温室効果ガスの排出源特定および測定に向けた技術検証事業」の業務委託先して三菱電機が選ばれ、両者が契約を締結。

衛星データサービス(SDS)や日揮グローバル(JGC)、三菱電機ソフトウエア(MESW)、GHGSatと連携し、三菱電機とパートナーシップ契約を結んだ三菱UFJ銀行(三菱UFJ銀行)の知見を活用して実施する。

今回の事業では、三菱電機がこれまでのサービス構築検討で得た知見を生かし、いぶきGW(GOSAT-GW、正式名称「温室効果ガス・水循環観測技術衛星」)と、GHGSatの衛星コンステレーションが取得したデータをもとに、実際の衛星データを用いて実地条件下でのメタン排出の検出・定量化の性能を検証するとともに、実運用に向けた技術要件や運用手順を整理する。

また、衛星によるメタン排出量の計測結果について、国連環境計画(UNEP)が主導する「OGMP 2.0」(石油・ガス業界を対象とした、メタンの排出削減と排出報告における精度と透明性の向上をめざすフレームワーク)への適用可能性を検討し、今後の実証や事業化に資する知見を取りまとめる。

さらに、天然ガスやLNG生産設備における衛星データを用いた“トップダウンアプローチ”(衛星や、陸上の観測ステーションなどを用いて空気中のメタンの量をマクロに計測する方法)による共同実証の可能性についても検討を進める。

温室効果ガスの排出量削減は、地球温暖化対策における重要な課題とされ、温室効果ガスの排出源や排出量を正確に把握することの重要性が高まっている。

特に、火力発電の燃料として使われる液化天然ガス(LNG)の主成分であるメタンは、二酸化炭素に比べて高い温室効果を持つことから、LNGサプライチェーンをはじめとするエネルギー分野において、メタン排出源の把握や漏えいの早期発見、排出実態の透明性向上が求められている。

三菱電機はこれまでにも三菱UFJ銀行やSDS、GHGSatと、衛星データを利用した温室効果ガス排出量の可視化に関するパートナーシップ契約を2024年に締結済み。4社で、いぶきGWやGHGSatの衛星コンステレーションから取得したデータを活用し、温室効果ガス排出量の可視化と排出源特定を行うサービス構築に向けた取り組みを進めてきた。

具体的には、いぶきGWで広域観測を行って温室効果ガスの排出エリアを効率的に把握し、異常が疑われる地点のヒント(Tip)を得たうえで、局所観測を担うGHGSatの衛星コンステレーションに合図となるキュー(Cue)を送り、当該地点を詳細に観測する「Tip&Cue」運用の実現性を検討してきたとのこと。