生成AIブームの拡大によって、ITインフラの世界では再びKubernetesへの注目が高まっている。一時期は「クラウドネイティブ時代の標準オーケストレーション基盤」として定着した感があったが、近年はAIサービスの急増によって新たな役割を担い始めている。

特に、大規模言語モデル(LLM)や画像生成AI、AIエージェントなどの普及によって、GPUを活用した推論環境の運用が重要なテーマとなった。従来のWebアプリケーションとは異なり、AIワークロードではCPUだけでなくGPUの効率的な利用が求められる。その結果、Kubernetesは単なるコンテナ管理基盤から「AIインフラの中核」へと進化しつつある。

本稿では、AI時代にKubernetesが再び注目される背景と、Linuxとの関係について説明する。

GPUクラスタの運用基盤としてKubernetesの重要性が高まっている Photo:PIXTA

なぜ今、Kubernetesが再び注目されているのか

Kubernetesは2018年頃からクラウドネイティブ化の中心技術として急速に普及した。しかし近年は主要クラウドサービスでマネージドKubernetesが一般化し、インフラ技術としては「当たり前の存在」となっていた。そのため以前ほど話題になる機会は減っていたが、生成AIの普及によってGPU運用や大規模推論基盤の構築が新たな課題となり、再び注目を集めるようになった。

ChatGPTの登場以降、多くの企業が独自のAIサービスや社内向けAIアシスタントの構築を進めている。さらに、画像生成AIや動画生成AI、コード生成AIなど、多様なモデルが実運用段階へ移行している。しかし、AIシステムの運用は従来のWebサービスよりもはるかに複雑だ。

さらに近年はAIエージェントの普及も進んでいる。エージェントは単一の推論処理ではなく、複数のモデルや外部ツールを連携させながら動作するため、バックエンドの構成が複雑化する傾向にある。

こうした状況の下、コンテナ単位でアプリケーションを管理し、自動的に配置や拡張を行えるKubernetesの価値があらためて見直されている。

AI時代は「GPUをどう管理するか」が重要になった

AIインフラにおいて最大の課題の一つがGPU運用だ。従来のサーバ運用ではCPUやメモリが主な管理対象だった。しかし生成AIではGPUが最重要リソースとなる。

例えば、NVIDIA H100を8枚搭載したGPUサーバは、ハードウェアだけで数千万円規模になることもある。こうした高価なGPUを効率的に運用することが、AI基盤の重要な課題になっている。

実際に推論サービスでは、昼間は利用者が多くGPU負荷が高い一方、深夜はほとんど使われないこともある。また、複数のモデルが同じGPUを共有したいケースも少なくない。そこで重要になるのがGPUスケジューリングだ。

KubernetesはNVIDIA GPU OperatorやDevice Pluginなどの仕組みを利用することで、GPUをリソースとして管理できる。どのコンテナがどのGPUを利用するかを制御し、必要に応じてワークロードを別ノードへ移動させることも可能だ。

さらに、MIG(Multi-Instance GPU)やGPU共有技術の活用も進んでいる。MIG(Multi-Instance GPU)は、1枚のGPUを複数の独立したGPUとして分割して利用する仕組みだ。

1枚のGPUを複数の推論サービスで利用できるため、リソース効率を大きく向上させられる。大規模モデルでは複数ノードにまたがる分散推論や分散学習も一般化している。

AI開発初期は単体GPUサーバで十分だった。しかし現在では複数のGPUサーバを束ねて運用するケースも珍しくない。AIインフラは「GPUを持つサーバを管理する時代」から、「GPUクラスタ全体を管理する時代」へ移行している。

その管理基盤としてKubernetesが選ばれるケースが増えている。

KubernetesはなぜAI基盤と相性が良いのか

KubernetesがAI基盤として評価される理由は複数ある。

まず大きいのはスケーラビリティだ。AIサービスは利用状況の変動が激しい。新しいモデルを公開した直後にアクセスが集中することも珍しくない。Kubernetesはコンテナ数を自動的に増減させる機能を持ち、需要に応じて柔軟にリソースを確保できる。

自動復旧機能も重要だ。AI推論サーバは大量のメモリを消費し、長時間稼働するケースが多い。そのため障害が発生する可能性も高い。Kubernetesはコンテナの異常終了を検知し、自動的に再起動や再配置を実施する。

分散システムとの親和性も高い。近年のAIモデルは巨大化が進み、単一サーバで処理できないケースも増えている。複数ノードで構成される分散環境を前提としたKubernetesは、このような構成と相性が良い。

コンテナ化との親和性も大きな利点だ。AI開発ではPyTorchやTensorFlow、CUDA、各種ライブラリなど多くの依存関係が存在する。コンテナを利用すれば実行環境ごとパッケージ化できるため、開発環境と本番環境の差異を最小限に抑えられる。

API管理との相性も良い。現在のAIサービスの多くはAPIとして提供されている。KubernetesにはIngressやService Meshなどの仕組みがあり、大量のAPIトラフィックを効率的に制御できる。

LinuxがAI基盤の中心にいる理由

AIインフラを語るうえでLinuxの存在は欠かせない。

現在のAI開発環境の多くはLinuxを前提として構築されている。NVIDIAのGPUドライバーやCUDA、cuDNNなどの主要ソフトウェアもLinux環境が中心だ。PyTorchやTensorFlowなどの主要な機械学習フレームワークも、Linux環境で最も充実したサポートを受けられる。

背景にはオープンソース文化の存在がある。AI技術の発展はOSSコミュニティーと密接に結び付いている。Linuxカーネルをはじめ、多くの基盤技術がオープンソースとして開発されてきた。AI関連プロジェクトも同様であり、新しい技術はまずLinux環境で利用可能になるケースが多い。

クラウドとの相性も理由の一つだ。AWS、Google Cloud、Microsoft Azureといった主要クラウド事業者のAIサービスは、その多くがLinuxベースで動作している。KubernetesクラスタもLinuxノード上で構築されることが一般的だ。

つまり現在のAI基盤は、Linuxを土台として、その上にコンテナ、Kubernetes、AIフレームワークが積み重なる構造になっている。

Kubernetesは「インフラ技術」から「AIインフラ」へ変わるのか

今後のKubernetesは単なるコンテナ管理基盤ではなく、AIインフラとしての性格をさらに強める可能性が高い。とくに注目されるのがAIエージェントだ。エージェントは複数のモデルやツールを連携させながら動作するため、多数のコンテナやAPIを組み合わせた分散システムとなる。その実行基盤としてKubernetesは自然な選択肢となる。

モデル配備(Model Deployment)の自動化も進んでいる。新しいモデルの投入やロールバック、A/BテストなどをKubernetes上で実施する仕組みが整備されつつある。KServeやKubeflowといったプロジェクトは、その代表例だ。

エッジAIの分野でもKubernetesの利用は拡大している。工場や店舗、IoT機器などで推論処理を実行する際にも、コンテナ管理技術が利用されるようになっている。

今後は「Kubernetes＝クラウドネイティブ基盤」という認識から、「Kubernetes＝AI基盤」という認識へ変化する可能性も十分にある。

ユーザーもKubernetesの恩恵を受ける

Kubernetesは企業向けインフラ技術という印象が強い。しかし実際には一般ユーザーも日常的にその恩恵を受けている。

ChatGPTやClaude、GitHub Copilotをはじめとする多くのAIサービスは、大規模なコンテナ基盤の上で動作している。利用者が世界中からアクセスするため、自動スケールや障害復旧を実現する仕組みが不可欠だからだ。

AI SaaSの多くも同様だ。文書作成支援、画像生成、音声認識、翻訳サービスなど、私たちが利用するさまざまなAI機能の裏側にはKubernetesを中心としたクラウドネイティブ技術が存在する。

生成AIの普及によって、GPUは新たな計算資源となり、その管理基盤としてKubernetesの重要性はますます高まっている。Linuxを土台としながら、コンテナ、GPU、AIモデルを統合的に管理する役割を担うことで、Kubernetesは次世代のAIインフラとして新たな進化を遂げようとしている。