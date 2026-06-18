電通は6月15日、クリエイターとプロデューサーを中心とした150人超の体制で、新しい未来を描くリーダーや組織、企業を支援するオーダーメード型クリエイティブサービス「FUTURE CREATIVE LEAD」の本格提供を開始すると発表した。

「FUTURE CREATIVE LEAD」が重視する「混沌」「探索」「発見」「運動」の4つのステップ

サービスの概要

近年はAIの急速な普及などを背景に、企業や社会を取り巻く環境が大きく変化している。同社によると、従来のマーケティング支援やコミュニケーション施策の枠を超え、企業としてどのような未来を描き、どのように実行していくのか、そのために関係するステークホルダーの心をどう動かし、どう巻き込んでいくのかを、「構想」から「実行」まで一体で考えたいというニーズが高まっているという。

「FUTURE CREATIVE LEAD」は、未来価値創造領域で積み重ねてきた同社の実績と実践知を体系化したサービス。経営層や意思決定層と対話を重ねながら、クライアントの状況や目指す姿に合わせて、プロジェクトの内容や進め方を完全オーダーメードで設計する。

同サービスでは、収集・整理・分析を中心とした解決型プロセスではなく、混沌とした状況の中から探索と発見を重ねる創造型プロセスを重視する。関わる人々に新たな気づきをもたらし、新たな勝ち筋を見いだすとともに、未来に向けた熱量ある運動を生み出すとしている。

解決型プロセスと創造型プロセスの違い

このサービスは、長年培ってきたクリエイティブの創造型プロセスと知見を生かしながら、新しい未来の創造に必要な「混沌」「探索」「発見」「運動」という4つのステップで一気通貫に伴走するもので、2030年までに同領域で売上総利益100億円を目指すとともに、新たな市場として開拓していくとしている。