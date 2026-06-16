Microsoftは、ライセンスが割り当てられていないOneDriveアカウントについて、60日後に読み取り専用、93日後にアーカイブモードへ移行すると案内している。ライセンス回収後のアカウント管理や退職者データの運用に影響する可能性があり、管理者には設定や運用フローの確認が求められる。

未ライセンスOneDriveアカウントの取り扱いが変更

Microsoftは2025年1月、ライセンスのないOneDriveアカウントに対するポリシー変更の適用を開始した。

OneDrive アカウントのライセンスが無効になると、アカウントに有効なライセンスが割り当てられなくなる。この状況は、管理者がアカウントのライセンスを割り当てていない、または更新していない場合に発生する。

その結果、OneDrive が読み取り専用モードやアーカイブモードに移行するなど、ファイルの編集やアクセスに影響が出る場合がある。

ライセンス削除から60日後に読み取り専用へ

有効なライセンスがない状態が60日間続くと、OneDriveは読み取り専用モードになる。

読み取り専用モードでは、ファイルの表示とダウンロードは可能だが、新しいファイルのアップロードや既存ファイルの変更はできなくなる。

OneDriveデスクトップにおける読み取り専用通知 出典：Microsoft

93日後にはアーカイブされアクセスできなくなる

アカウントのライセンスが93日間有効ではない状態が続くと、OneDriveは自動的にアーカイブモードに移行する。アーカイブモードではアカウントは事実上凍結され、以下ができなくなる。

ファイルの閲覧、ダウンロード、編集

OneDriveのデータにアクセスすること

アーカイブモードのOneDriveにアクセスすると表示されるエラーメッセージ 出典：Microsoft

12カ月間、ストレージ/アーカイブ料金が未払いの場合、OneDriveデータが削除される可能性もある。

ライセンス回収後のアカウント管理に影響

未ライセンスのOneDriveアカウントに関する新たなポリシーは、ライセンス回収後のアカウント管理やデータ保管の運用に影響を及ぼす可能性がある。

特に、退職者アカウントのライセンスを回収した後も一定期間データを保管している企業では、未ライセンス状態となったアカウントの管理方法を改めて確認する必要がある。

管理者が確認すべきポイント

管理者が、OneDriveアカウントについて確認すべきポイントとしては以下がある。

未ライセンスアカウントの有無

退職者データの保管方法

ライセンス回収フロー

アーカイブ対象の確認方法

Microsoftは、未ライセンスのOneDriveアカウントをMicrosoft 365管理センターやSharePoint管理センターから確認できるとしている。管理者は対象アカウントの有無を確認し、必要に応じてライセンスの再割り当てやデータ移行を検討したい。

ライセンスの再割り当てで復旧可能

未ライセンス状態となったOneDriveアカウントは、管理者が有効なライセンスを再割り当てすることで通常の状態に復帰できる。

Microsoftは、未ライセンス状態のアカウントを定期的に確認し、必要に応じてライセンスの再付与やデータ移行を実施するよう案内している。